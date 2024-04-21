https://sputnikarabic.ae/20240421/الصحة-الفلسطينية-6-إصابات-بالرصاص-الحي-جراء-هجوم-للمستوطنين-على-برقا-شرق-رام-الله-1088169669.html

الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي جراء هجوم للمستوطنين على برقا شرق رام الله.. فيديو

الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي جراء هجوم للمستوطنين على برقا شرق رام الله.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، بأن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T22:08+0000

2024-04-21T22:08+0000

2024-04-21T22:09+0000

وزارة الصحة الفلسطينية

مستوطنين

أخبار الضفة الغربية

العالم العربي

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وكشفت الصحة الفلسطينية أن هناك إصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات، وإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.وتابع أن قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم المستوطنين الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.كما هاجم مستوطنين، مساء اليوم، منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، وأغلقت الطريق الواصل إلى مفترق المالح، ونفذت أعمال عربدة وألقت حجارة صوب المركبات المارة، وفقا لوكالة "وفا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزارة الصحة الفلسطينية, مستوطنين, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي