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https://sputnikarabic.ae/20240421/الصحة-الفلسطينية-6-إصابات-بالرصاص-الحي-جراء-هجوم-للمستوطنين-على-برقا-شرق-رام-الله-1088169669.html
الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي جراء هجوم للمستوطنين على برقا شرق رام الله.. فيديو
الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي جراء هجوم للمستوطنين على برقا شرق رام الله.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، بأن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T22:08+0000
2024-04-21T22:09+0000
وزارة الصحة الفلسطينية
مستوطنين
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
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وكشفت الصحة الفلسطينية أن هناك إصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات، وإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.وتابع أن قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم المستوطنين الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.كما هاجم مستوطنين، مساء اليوم، منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، وأغلقت الطريق الواصل إلى مفترق المالح، ونفذت أعمال عربدة وألقت حجارة صوب المركبات المارة، وفقا لوكالة "وفا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.
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وزارة الصحة الفلسطينية, مستوطنين, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
وزارة الصحة الفلسطينية, مستوطنين, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي جراء هجوم للمستوطنين على برقا شرق رام الله.. فيديو

22:08 GMT 21.04.2024 (تم التحديث: 22:09 GMT 21.04.2024)
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، بأن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على بلدة برقا، شرق رام الله.
وكشفت الصحة الفلسطينية أن هناك إصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات، وإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.
وقال رئيس المجلس القروي ببرقا، صايل كنعان، أن المستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام تعود للمواطن نظام علي معطان، وحاولوا إحراق منزله، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب الفلسطينيين.
وتابع أن قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم المستوطنين الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.
وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.
كما هاجم مستوطنين، مساء اليوم، منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، وأغلقت الطريق الواصل إلى مفترق المالح، ونفذت أعمال عربدة وألقت حجارة صوب المركبات المارة، وفقا لوكالة "وفا".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.
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