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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240421/القوات-الروسية-تدمر-5-دبابات-أبرامز-خلال-الشهرين-الماضيين-1088148917.html
القوات الروسية تدمر 5 دبابات أبرامز خلال الشهرين الماضيين
القوات الروسية تدمر 5 دبابات أبرامز خلال الشهرين الماضيين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أن القوات المسلحة الروسية دمرت خمس دبابات من أصل 31 دبابة أمريكية الصنع من طراز (إم 1 أبرامز) في منطقة... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T01:45+0000
2024-04-21T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وبحسب التقارير الأمريكية، التي نشرت يوم السبت، فإن ثلاث دبابات أخرى أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا تعرضت لأضرار متوسطة منذ بداية العام الحالي.في فبراير/شباط الماضي، أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الأوكرانية كانت تستخدم أبرامز لأكثر من شهر في اتجاه أفدييفكا، والتي انسحبت منها لاحقًا.وفي 6 مارس/آذار المنصرم، قال قائد إحدى الوحدات العسكرية الروسية لـ"سبوتنيك"، إن القوات الروسية دمرت للمرة الأولى دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع في اتجاه أفدييفكا خلال معركة بالدبابات.وفي أواخر سبتمبر/أيلول 2023، أكد البيت الأبيض، أن دبابات أبرامز بدأت في الوصول إلى أوكرانيا. وفي المجمل، تعهدت الإدارة الأمريكية بمنح كييف 31 دبابة من طراز أبرامز.ومع ذلك، قال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن هذه الدبابات "لن تعيش طويلا في ساحة المعركة".
https://sputnikarabic.ae/20240417/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-ضخمة-لفصائل-وألوية-عسكرية-أوكرانية--1088041856.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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القوات الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

القوات الروسية تدمر 5 دبابات أبرامز خلال الشهرين الماضيين

01:45 GMT 21.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أن القوات المسلحة الروسية دمرت خمس دبابات من أصل 31 دبابة أمريكية الصنع من طراز (إم 1 أبرامز) في منطقة العمليات العسكرية الخاصة خلال الشهرين الماضيين.
وبحسب التقارير الأمريكية، التي نشرت يوم السبت، فإن ثلاث دبابات أخرى أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا تعرضت لأضرار متوسطة منذ بداية العام الحالي.
في فبراير/شباط الماضي، أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الأوكرانية كانت تستخدم أبرامز لأكثر من شهر في اتجاه أفدييفكا، والتي انسحبت منها لاحقًا.
وفي 6 مارس/آذار المنصرم، قال قائد إحدى الوحدات العسكرية الروسية لـ"سبوتنيك"، إن القوات الروسية دمرت للمرة الأولى دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع في اتجاه أفدييفكا خلال معركة بالدبابات.
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
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طائرات تكتيكية روسية تدمر مستودعات ذخيرة ضخمة لفصائل وألوية عسكرية أوكرانية
17 أبريل, 12:11 GMT
وفي أواخر سبتمبر/أيلول 2023، أكد البيت الأبيض، أن دبابات أبرامز بدأت في الوصول إلى أوكرانيا. وفي المجمل، تعهدت الإدارة الأمريكية بمنح كييف 31 دبابة من طراز أبرامز.
ومع ذلك، قال رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن هذه الدبابات "لن تعيش طويلا في ساحة المعركة".
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