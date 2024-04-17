https://sputnikarabic.ae/20240417/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-ضخمة-لفصائل-وألوية-عسكرية-أوكرانية--1088041856.html
طائرات تكتيكية روسية تدمر مستودعات ذخيرة ضخمة لفصائل وألوية عسكرية أوكرانية
طائرات تكتيكية روسية تدمر مستودعات ذخيرة ضخمة لفصائل وألوية عسكرية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع أن الوحدات الروسية دمرت مستودعات الذخيرة الأوكرانية، بما في ذلك منشأة تخزين "فيلق المتطوعين الروس" (منظمة إرهابية محظورة في وسيا). 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T12:11+0000
2024-04-17T12:11+0000
2024-04-17T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080070161_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cee992c6bfb4de7bad20763ab4a4dfb1.jpg
وجاء في التقرير أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية دمرت مستودعات الذخيرة التابعة لمجموعة دونيتسك التكتيكية العملياتية ولواء الدفاع الإقليمي 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات الإرهابية التابعة لـ"فيلق المتطوعين الروس". بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية بضرب أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 191 طائرة مسيرة و6 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "إم جي إم-140" (أتاكمز) مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محوري-أفدييفكا-وكوبيانسك-1088041193.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرات تكتيكية روسية تدمر مستودعات ذخيرة ضخمة لفصائل وألوية عسكرية أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع أن الوحدات الروسية دمرت مستودعات الذخيرة الأوكرانية، بما في ذلك منشأة تخزين "فيلق المتطوعين الروس" (منظمة إرهابية محظورة في وسيا).
وجاء في التقرير أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية دمرت مستودعات الذخيرة التابعة لمجموعة دونيتسك التكتيكية العملياتية ولواء الدفاع الإقليمي 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات الإرهابية التابعة لـ"فيلق المتطوعين الروس".
بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية بضرب أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 191 طائرة مسيرة و6 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "إم جي إم-140" (أتاكمز) مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.