https://sputnikarabic.ae/20240421/خامنئي-في-ردنا-على-إسرائيل-يجب-إظهار-قوتنا-ولا-يهم-عدد-الصواريخ-أو-الأهداف-1088156084.html

خامنئي: في ردنا على إسرائيل يجب إظهار قوتنا ولا يهم عدد الصواريخ أو الأهداف

خامنئي: في ردنا على إسرائيل يجب إظهار قوتنا ولا يهم عدد الصواريخ أو الأهداف

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن القضية الأساسية بالنسبة لإيران هي إظهار قوتها على الساحة الدولية وليس عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

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وقال خامنئي خلال لقاء مع كبار قادة الجيش الإيراني، إن "الأساس في عملية قواتنا المسلحة كان استعراض قدراتها وإرادة شعبنا على الساحة الدولية".وأوضح أن "القوات المسلحة الإيرانية نفذت هذه العملية بأقل تكلفة وحققت إنجازات كبيرة وهذا تم بحكمة عالية".وتابع: "على الجيش ألا يتوقف وأن يواصل عمله لابتكار أسلحة وأساليب حديثة في مواجهة العدو".وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.وأمس الجمعة، استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

https://sputnikarabic.ae/20240420/عبد-اللهيان-الأسلحة-التي-استخدمت-في-هجوم-أصفهان-كانت-أشبه-بألعاب-الأطفال-1088134580.html

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