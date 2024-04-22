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الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية
الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، على "محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T16:54+0000
2024-04-22T16:54+0000
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها إن "الرئيس السيسي استعرض مع رئيس الوزراء الإسباني هاتفيا الجهود المصرية للتهدئة في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسباني أشاد بالدور المصري على المسارين السياسي والإنساني لإنهاء الأزمة في غزة. ووفقا للبيان، أكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني، خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة، مشددان على ضرورة وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة.وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، في وقت سابق اليوم، أن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة تجاه مصر".وقال رشوان، في بيان له، إن "الإدعاءات كانت حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من مصر بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود".وأضاف أن "مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية مع غزة أو إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير أكثر من 1500 نفق وتقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة.وجدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، وإدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.جاء ذلك خلال استقباله للمقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وشدد شكري على "ضرورة إدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240422/وزير-الخارجية-الأردني-خطر-توسع-الحرب-حقيقي-ويتزايد-مع-استمرار-إسرائيل-في-عدوانها-على-غزة-1088194328.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية

16:54 GMT 22.04.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AFP 2023
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، على "محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وخاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها إن "الرئيس السيسي استعرض مع رئيس الوزراء الإسباني هاتفيا الجهود المصرية للتهدئة في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسباني أشاد بالدور المصري على المسارين السياسي والإنساني لإنهاء الأزمة في غزة.
ووفقا للبيان، أكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني، خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة، مشددان على ضرورة وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
وزير الخارجية الأردني: خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة
15:26 GMT
وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، في وقت سابق اليوم، أن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة تجاه مصر".
وقال رشوان، في بيان له، إن "الإدعاءات كانت حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من مصر بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود".
وأضاف أن "مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية مع غزة أو إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير أكثر من 1500 نفق وتقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة.
وجدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، وإدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
جرحى فلسطينيون من قطاع غزة، يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى العريش في محافظة شمال شرق سيناء، في 27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
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جاء ذلك خلال استقباله للمقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وشدد شكري على "ضرورة إدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
نائبة الكونغرس الأمريكي: 14 مليار دولار مقابل "الموت والدمار" في غزة
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ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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