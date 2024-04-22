https://sputnikarabic.ae/20240422/الكرملين-قرار-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-لصالح-كييف-خطير-جدا--1088183460.html
الكرملين: قرار الاستيلاء على الأصول الروسية لصالح كييف خطير جدا
الكرملين: قرار الاستيلاء على الأصول الروسية لصالح كييف خطير جدا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف هو إجراء غير قانوني سيخضع لتدابير انتقامية وإجراءات قانونية. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T09:53+0000
2024-04-22T09:53+0000
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وقال بيسكوف: "هذا تعدي على ممتلكات الدولة، وعلى الممتلكات الخاصة. وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُنظر إليه على أنه أي إجراءات قانونية، فهي غير قانونية".وأشار إلى أن هذه المناقشة تتم متابعتها بنشاط في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.وأضاف: "إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بطبيعة الحال، فإن العديد من الدول، والعديد من المستثمرين سوف يفكرون عشر مرات قبل القيام بأي استثمارات في الاقتصاد الأمريكي أو تخزين ممتلكاتهم هناك".إعلام: غضب أوروبي من الولايات المتحدة بسبب إصرارها على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانياوأشار إلى أن معظم الأموال المخصصة ستبقى بطريقة أو بأخرى في الولايات المتحدة نفسها.وقال بيسكوف: "أمريكا ستصبح أكثر ثراء، وستجني أرباحا إضافية، وبالتالي تقدم المساعدة لأوكرانيا".البنتاغون يصدر أول تعليق بعد قرار أعضاء الكونغرس بمساعدة القوات المسلحة الأوكرانيةوأشار بيسكوف أيضًا إلى أن الكرملين سينظر في القرارات المتخذة وسيحاول على أي حال التقليل من عواقبها من خلال العمل من أجل المصالح الوطنية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240421/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-تأثير-قرار-الكونغرس-منح-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-على-مسار-الصراع-1088156316.html
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روسيا, العالم
الكرملين: قرار الاستيلاء على الأصول الروسية لصالح كييف خطير جدا
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف هو إجراء غير قانوني سيخضع لتدابير انتقامية وإجراءات قانونية.
وقال بيسكوف: "هذا تعدي على ممتلكات الدولة، وعلى الممتلكات الخاصة. وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُنظر إليه على أنه أي إجراءات قانونية، فهي غير قانونية".
وأضاف: "بناءً على ذلك، فإنها ستكون، بطريقة أو بأخرى، أ) موضوعا لنوع من الإجراءات الانتقامية، و(ب) موضوعًا للتقاضي. وكلاهما سيكونان عملية معقدة للغاية، لكنها ستكون ضارة جدًا بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة".
وأشار إلى أن هذه المناقشة تتم متابعتها بنشاط في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار بيسكوف أيضًا إلى دعوة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى النظر في مثل هذه القضايا بمزيد من الرصانة في هذا الشأن، حيث قالت إن اتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي القائم. ويرى الكرملين أيضًا أن "هذا ليس سوى تحطيم لجميع أسس النظام الاقتصادي".
وأضاف: "إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بطبيعة الحال، فإن العديد من الدول، والعديد من المستثمرين سوف يفكرون عشر مرات قبل القيام بأي استثمارات في الاقتصاد الأمريكي أو تخزين ممتلكاتهم هناك".
وتابع بيسكوف معلقا بشأن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا: "في الأساس لن يغير ذلك الوضع في ساحة المعركة... بالطبع، لن تؤدي الأموال المخصصة والأسلحة التي سيتم توريدها مقابل هذه الأموال إلى تغيير في هذه الديناميكية، بل ستؤدي إلى سقوط ضحايا جدد في صفوف الأوكرانيين، وسيموت المزيد من الأوكرانيين، وستعاني أوكرانيا من خسائر فادحة".
وأشار إلى أن معظم الأموال المخصصة ستبقى بطريقة أو بأخرى في الولايات المتحدة نفسها.
وقال بيسكوف: "أمريكا ستصبح أكثر ثراء، وستجني أرباحا إضافية، وبالتالي تقدم المساعدة لأوكرانيا".
وأوضح أنه الغرب الذي يوسع العقوبات ضد روسيا "من الواضح أنهم لا يتوقفون عند أي شيء، ويريدون توسيع حزمة العقوبات غير المسبوقة بالفعل، ومن الواضح أنهم، وهم يصرون على أسنانهم، مستعدون لتجربة تأثير سلبي على أنفسهم".
وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن الكرملين سينظر في القرارات المتخذة وسيحاول على أي حال التقليل من عواقبها من خلال العمل من أجل المصالح الوطنية للبلاد.