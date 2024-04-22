https://sputnikarabic.ae/20240422/دبابات-روسية-تقتحم-معقلا-أوكرانيا-في-تشاسوف-يار-وتأسر-مجموعة-جنود-فيديو-1088174942.html
دبابات روسية تقتحم معقلا أوكرانيا في تشاسوف يار وتأسر مجموعة جنود... فيديو
دبابات روسية تقتحم معقلا أوكرانيا في تشاسوف يار وتأسر مجموعة جنود... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن المظليين الروس من بورياتيا سيطروا على معقل على مشارف تشاسوف يار في دونباس وأسروا أربعة جنود من القوات المسلحة... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T08:46+0000
2024-04-22T08:46+0000
2024-04-22T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072664149_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_2bb7a837a7cefe5eaa821af039d2fa5c.jpg
وقالت الوزارة: "تواصل تشكيلات القوات المحمولة جواً الروسية من مجموعة "الجنوب" العمليات القتالية النشطة على مقربة من تشاسوف يار، مما أدى إلى تحسين الوضع على طول خط المواجهة. وضربت مجموعة مدرعة من المظليين باستخدام دبابات "بي إم دي-2" و"تي-80" معقل القوات المسلحة الأوكرانية الواقع غرب قرية إيفانوفسكوي (كراسنوي)".ويشار إلى أنه تم خلال الهجوم تدمير نقاط إطلاق النار وأطقم قاذفات القنابل اليدوية وقذائف الهاون. وأنه بعد عمل المجموعة المدرعة، تقدمت مجموعات هجومية من المظليين في ترانسبايكال، الذين تمكنوا، بشجاعة وبطولة، بنيران الأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية، من كسر مقاومة ما تبقى من المسلحين الأوكرانيين، وسيطروا على المعقل. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة، طهرت المعقل، وأثناء تطهير المركز المحصن، استسلم أربعة من الجنود الأوكران وتم القضاء على أولئك الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف... فيديوأنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط "ميغ - 29" وتدمر منصة "إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20240422/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-على-جبهة-جنوب-دونيتسك-1088172641.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات روسية تقتحم معقلا أوكرانيا في تشاسوف يار وتأسر مجموعة جنود... فيديو
08:46 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 08:51 GMT 22.04.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن المظليين الروس من بورياتيا سيطروا على معقل على مشارف تشاسوف يار في دونباس وأسروا أربعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة: "تواصل تشكيلات القوات المحمولة جواً الروسية من مجموعة "الجنوب" العمليات القتالية النشطة على مقربة من تشاسوف يار، مما أدى إلى تحسين الوضع على طول خط المواجهة. وضربت مجموعة مدرعة من المظليين باستخدام دبابات "بي إم دي-2" و"تي-80" معقل القوات المسلحة الأوكرانية الواقع غرب قرية إيفانوفسكوي (كراسنوي)".
ويشار إلى أنه تم خلال الهجوم تدمير نقاط إطلاق النار
وأطقم قاذفات القنابل اليدوية وقذائف الهاون. وأنه بعد عمل المجموعة المدرعة، تقدمت مجموعات هجومية من المظليين في ترانسبايكال، الذين تمكنوا، بشجاعة وبطولة، بنيران الأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية، من كسر مقاومة ما تبقى من المسلحين الأوكرانيين، وسيطروا على المعقل.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة، طهرت المعقل، وأثناء تطهير المركز المحصن، استسلم أربعة من الجنود الأوكران وتم القضاء على أولئك الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.