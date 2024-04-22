https://sputnikarabic.ae/20240422/وزارة-الصناعة-والتجارة-الروسية-تدرس-إنشاء-مجمع-صناعي-روسي-في-السعودية--1088193456.html
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدرس إنشاء مجمع صناعي روسي في السعودية
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدرس إنشاء مجمع صناعي روسي في السعودية
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدرس خيارات إنشاء مجمع صناعي روسي في المملكة العربية... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T14:48+0000
2024-04-22T14:48+0000
2024-04-22T14:48+0000
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وقال مانتوروف للصحفيين: "اليوم، تولي الشركات الروسية المزيد والمزيد من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط، وإحدى المناطق الواعدة هي المملكة العربية السعودية، ويجري استكشاف الخيارات لإنشاء مجمع صناعي روسي هناك".وأوضح مانتوروف أنه "وبشكل عام وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل حثيث على توسيع الوجود الصناعي الروسي في الخارج، ويخطط المشروع الوطني المحدث لتنفيذ أداتي دعم جديدتين، نتحدث عن دعم إنشاء البنية التحتية الصناعية الروسية في الخارج، بالإضافة إلى "بدء" ممرات النقل الدولية". أكاديمية: استراتيجية تنويع الأقطاب هي الأفضل سياسيا واقتصادياولفت مانتوروف إلى أنه تجري الاستعدادات أيضا لإنشاء منطقة صناعية في طاجيكستان، وهناك اهتمام من قبل الشركات المحلية للصناعات الخفيفة، والمجمع الكيميائي، والهندسة الميكانيكية، وكذلك الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية.
https://sputnikarabic.ae/20240417/4-شركات-روسية-لإنتاج-العسل-تحصل-على-حق-التصدير-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1088045614.html
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روسيا, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, العالم العربي, اقتصاد
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدرس إنشاء مجمع صناعي روسي في السعودية
أفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدرس خيارات إنشاء مجمع صناعي روسي في المملكة العربية السعودية، نظرًا لأن الشركات المحلية تولي المزيد من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال مانتوروف للصحفيين: "اليوم، تولي الشركات الروسية المزيد والمزيد من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط، وإحدى المناطق الواعدة هي المملكة العربية السعودية، ويجري استكشاف الخيارات لإنشاء مجمع صناعي روسي هناك".
وتابع مانتوروف: "في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار الخصائص اللوجستية للمناطق الاقتصادية الخاصة التي يتم تطويرها هناك، وتخصصها، وكذلك شروط تسكين المقيمين فيها".
وأوضح مانتوروف أنه "وبشكل عام وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل حثيث على توسيع الوجود الصناعي الروسي في الخارج، ويخطط المشروع الوطني المحدث لتنفيذ أداتي دعم جديدتين، نتحدث عن دعم إنشاء البنية التحتية الصناعية الروسية في الخارج، بالإضافة إلى "بدء" ممرات النقل الدولية".
وأشار مانتوروف إلى أن روسيا لديها بالفعل خبرة في مثل هذا العمل، "من خلال التعاون مع أوزبكستان، حيث تم إنشاء مجمعات صناعية فيها، ويتم الآن إنتاج منتجات المقيمين الروس حاليًا.
ولفت مانتوروف إلى أنه تجري الاستعدادات أيضا لإنشاء منطقة صناعية في طاجيكستان، وهناك اهتمام من قبل الشركات المحلية للصناعات الخفيفة، والمجمع الكيميائي، والهندسة الميكانيكية، وكذلك الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية.