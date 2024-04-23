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https://sputnikarabic.ae/20240423/بعد-تقارير-نشرها-في-بولندا-كيف-يمكن-لدولة-غير-نووية-أن-تحصل-على-قنابل-ذرية-أمريكية-1088226437.html
بعد تقارير نشرها في بولندا.. كيف يمكن لدولة غير نووية أن تحصل على قنابل ذرية أمريكية؟
بعد تقارير نشرها في بولندا.. كيف يمكن لدولة غير نووية أن تحصل على قنابل ذرية أمريكية؟
سبوتنيك عربي
يطلق مصطلح "دولة نووية" على الدول التي تمتلك أسلحة نووية ووسائل إطلاقها، وهي 9 دول تنقسم إلى قسمين أولهما يضم 5 دول تعترف بحيازة السلاح النووي، والآخر يضم 4... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T17:40+0000
2024-04-23T17:47+0000
رصد عسكري
بولندا
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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وتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدر إجمالي حجم ترسانة الدولتين النووية، بنحو 90 في المئة من السلاح النووي في العالم.وبسبب مساعي واشنطن، المعلنة وغير المعلنة، لنشر الأسلحة النووية في العالم، أصبح هناك قسم ثالث يضم 5 دول غير نووية توجد جميعها في أوروبا وتسمح لها واشنطن باستخدام الأسلحة النووية الأمريكية، ضمن ما يُعرف بـ"اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية".ما هي الاتفاقية؟توسعت واشنطن في نشر أسلحتها النووية، خلال حقبة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، وسمحت لدول أخرى باستضافة واستخدام قنابل ذرية أمريكية، ضمن ما يطلق عليه اسم "برنامج مشاركة الأسلحة النووية".وشملت الاتفاقية 5 دول هي إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وتركيا وهولندا.وتسمح الاتفاقية بنشر نحو 100 قنبلة نووية أمريكية في 6 قواعد عسكرية في الدول الخمس، حيث يخضع السلاح النووي للإدارة المشتركة بين الدولة المستضيفة والولايات المتحدة الأمريكية.وتتضمن الاتفاقية نشر قنابل نووية تكتيكية من طراز "بي - 61" في الدول الـ5، التي تصنف ضمن حلفاء واشنطن، وتقدم لها الدعم اللازمة لإطلاق هذه القنابل من على متن الطائرات الحربية.وضع بولندالا يختلف وضع بولندا عن الدول الـ5 التي تستخدم السلاح النووي الأمريكي، فهي دولة حليفة لواشنطن وعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منذ عام 1999.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن "النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في بولندا، ضمن برنامج المشاركة النووية" ليس جديدا، مضيفا: "ناقشنا هذا الموضوع عدة مرات مع رؤساء الولايات المتحدة، في السابق، وسأناقش هذا الأمر مع رئيس الوزراء دونالد تاسك".وتابع: "التقاسم النووي، كفكرة محددة وطريقة محددة لإنشاء منطقة أمنية، يتم تنفيذه من قبل الولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، وكجزء من المشاركة النووية، ويتم نشر الأسلحة النووية في بعض دول الناتو الأوروبية على الأقل".وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الاثنين، بالقول: "مثل هذه التصريحات الاستفزازية للقيادة البولندية ليست جديدة".موقف روسياوقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "روسيا ستضع الأسلحة النووية الأمريكية، التي تحدثت بولندا عن استعدادها لنشرها على أراضيها، على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها في حالة الصراع مع الناتو".وفي 25 مارس/ آذار 2023، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية.وأوضح بوتين أن ذلك يأتي ردا على تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، الذين ينشرون أسلحة نووية في أوروبا.6 قواعد عسكرية أوروبية تستضيف الأسلحة النووية الأمريكية وهي:تخضع القنابل الأمريكية لاتفاقية مشاركة الأسلحة النووية في أوروبا وهي من طراز "بي - 61" ويمكن إطلاقها من الطائرات الحربية، ويضاف إلى ذلك الترسانتين النوويتين لكل من بريطانيا وفرنسا، ويمتلك كل منهما مئات الرؤوس النووية، التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو.سلاح روسيا النوويتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم من حيث الحجم، الذي يقترب من 6 آلاف قنبلة، كما أنها أكثر الترسانات النووية تطورا من حيث وسائل الإطلاق سواء من الغواصات النووية الخارقة أو من الطائرات التي يمكنها قطع آلاف الكيلومترات في الجو وإطلاق الصواريخ النووية من خارج المجال الجوي للعدو، أو حتى بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الفرط صوتية، التي لا يمكن اعتراضها.
https://sputnikarabic.ae/20180103/كم-عدد-القنابل-النووية-العالم-1028945376.html
https://sputnikarabic.ae/20231005/آيكان-يتم-تدريب-طيارين-من-5-دول-في-الناتو-على-استخدام-الأسلحة-النووية-الأمريكية-دون-أي-رقابة-1081696869.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/الرئيس-البولندي-يؤكد-استعداده-لمناقشة--نشر-أسلحة-نووية-في-البلاد-مع-رئيس-الوزاء--1088200569.html
https://sputnikarabic.ae/20221208/100-ثانية-على-نهاية-العالم-ما-هي-ساعة-القيامة-النووية-وكيف-يتغير-توقيتها-منذ-1947-1070986771.html
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رصد عسكري, بولندا, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
رصد عسكري, بولندا, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

بعد تقارير نشرها في بولندا.. كيف يمكن لدولة غير نووية أن تحصل على قنابل ذرية أمريكية؟

17:40 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 17:47 GMT 23.04.2024)
© Photo / Youtube/Phylicia Nordykeقنبلة "بي61-12"
قنبلة بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Photo / Youtube/Phylicia Nordyke
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يطلق مصطلح "دولة نووية" على الدول التي تمتلك أسلحة نووية ووسائل إطلاقها، وهي 9 دول تنقسم إلى قسمين أولهما يضم 5 دول تعترف بحيازة السلاح النووي، والآخر يضم 4 دول تملك هذا السلاح، لكنها لا تعترف بذلك رسميا.
وتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدر إجمالي حجم ترسانة الدولتين النووية، بنحو 90 في المئة من السلاح النووي في العالم.
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كم عدد القنابل النووية في العالم عام 1986
3 يناير 2018, 15:52 GMT
وبسبب مساعي واشنطن، المعلنة وغير المعلنة، لنشر الأسلحة النووية في العالم، أصبح هناك قسم ثالث يضم 5 دول غير نووية توجد جميعها في أوروبا وتسمح لها واشنطن باستخدام الأسلحة النووية الأمريكية، ضمن ما يُعرف بـ"اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية".

ما هي الاتفاقية؟

توسعت واشنطن في نشر أسلحتها النووية، خلال حقبة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، وسمحت لدول أخرى باستضافة واستخدام قنابل ذرية أمريكية، ضمن ما يطلق عليه اسم "برنامج مشاركة الأسلحة النووية".

وشملت الاتفاقية 5 دول هي إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وتركيا وهولندا.

وتسمح الاتفاقية بنشر نحو 100 قنبلة نووية أمريكية في 6 قواعد عسكرية في الدول الخمس، حيث يخضع السلاح النووي للإدارة المشتركة بين الدولة المستضيفة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتتضمن الاتفاقية نشر قنابل نووية تكتيكية من طراز "بي - 61" في الدول الـ5، التي تصنف ضمن حلفاء واشنطن، وتقدم لها الدعم اللازمة لإطلاق هذه القنابل من على متن الطائرات الحربية.
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5 أكتوبر 2023, 18:12 GMT

وضع بولندا

لا يختلف وضع بولندا عن الدول الـ5 التي تستخدم السلاح النووي الأمريكي، فهي دولة حليفة لواشنطن وعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منذ عام 1999.
وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن "النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في بولندا، ضمن برنامج المشاركة النووية" ليس جديدا، مضيفا: "ناقشنا هذا الموضوع عدة مرات مع رؤساء الولايات المتحدة، في السابق، وسأناقش هذا الأمر مع رئيس الوزراء دونالد تاسك".
وتابع: "التقاسم النووي، كفكرة محددة وطريقة محددة لإنشاء منطقة أمنية، يتم تنفيذه من قبل الولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، وكجزء من المشاركة النووية، ويتم نشر الأسلحة النووية في بعض دول الناتو الأوروبية على الأقل".
وقال دودا: "ليس لدينا أدنى شك في أن وجود الأسلحة النووية، يعزز أمن البلاد بشكل كبير"، على حد تعبيره.
وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الاثنين، بالقول: "مثل هذه التصريحات الاستفزازية للقيادة البولندية ليست جديدة".
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الرئيس البولندي يؤكد استعداده لمناقشة نشر أسلحة نووية في البلاد مع رئيس الوزاء
أمس, 20:02 GMT

موقف روسيا

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "روسيا ستضع الأسلحة النووية الأمريكية، التي تحدثت بولندا عن استعدادها لنشرها على أراضيها، على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها في حالة الصراع مع الناتو".
وفي 25 مارس/ آذار 2023، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية.
وأوضح بوتين أن ذلك يأتي ردا على تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، الذين ينشرون أسلحة نووية في أوروبا.

6 قواعد عسكرية أوروبية تستضيف الأسلحة النووية الأمريكية وهي:

قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا.
قاعدة "بوشل" الجوية في ألمانيا.
قاعدتا "أفيانو" و"غيدي" في إيطاليا.
قاعدة "كلاين بروغل" الجوية في بلجيكا.
قاعدة "فولكل" الجوية في هولندا.
تخضع القنابل الأمريكية لاتفاقية مشاركة الأسلحة النووية في أوروبا وهي من طراز "بي - 61" ويمكن إطلاقها من الطائرات الحربية، ويضاف إلى ذلك الترسانتين النوويتين لكل من بريطانيا وفرنسا، ويمتلك كل منهما مئات الرؤوس النووية، التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو.
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100 ثانية على الحرب النووية... ما هي "ساعة القيامة" وكيف تحدد نهاية العالم؟
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سلاح روسيا النووي

تمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم من حيث الحجم، الذي يقترب من 6 آلاف قنبلة، كما أنها أكثر الترسانات النووية تطورا من حيث وسائل الإطلاق سواء من الغواصات النووية الخارقة أو من الطائرات التي يمكنها قطع آلاف الكيلومترات في الجو وإطلاق الصواريخ النووية من خارج المجال الجوي للعدو، أو حتى بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الفرط صوتية، التي لا يمكن اعتراضها.
© Sputnikالأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
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