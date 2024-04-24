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الخارجية الروسية: أمريكا تخدع الأغلبية العالمية بالحل السلمي للقضية الأوكرانية
الخارجية الروسية: أمريكا تخدع الأغلبية العالمية بالحل السلمي للقضية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تخدع الأغلبية العالمية من خلال محاولتها جمع هذه الدول في بعض... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T18:58+0000
2024-04-24T18:58+0000
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وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على "تلغرام": "هذا كله على خلفية المحاولات المزعجة للأنجلوسكسونيين ونظام كييف لخداع المجتمع الدولي من خلال عقد بعض المؤتمرات حول "صيغة زيلينسكي".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كما يزعمون.وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".
https://sputnikarabic.ae/20240424/بايدن-يوقع-قانونا-بشأن-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1088258517.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: أمريكا تخدع الأغلبية العالمية بالحل السلمي للقضية الأوكرانية

18:58 GMT 24.04.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تخدع الأغلبية العالمية من خلال محاولتها جمع هذه الدول في بعض المؤتمرات، وفقًا لـ"صيغة زيلينسكي"، التي يفترض أنها تهدف إلى حل الصراع في أوكرانيا وفي الوقت نفسه تسليح كييف.
وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على "تلغرام": "هذا كله على خلفية المحاولات المزعجة للأنجلوسكسونيين ونظام كييف لخداع المجتمع الدولي من خلال عقد بعض المؤتمرات حول "صيغة زيلينسكي".

وتابعت: "يجب على الأغلبية العالمية أن تعرف نوع الهراء الذي يحمله الأمريكيون في جيوبهم. إن خطة واشنطن بسيطة إلى حد مقزز، جر الجميع بحجة "النوايا السلمية" إلى اجتماع فارغ، هذا من شأنه أن يزيد من إمكانات زيلينسكي، الإرهابية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
بايدن يوقع على قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا
15:14 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كما يزعمون.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".
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