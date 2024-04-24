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بايدن يوقع على قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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بايدن يوقع على قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا
بايدن يوقع على قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على قانون المساعدة العسكرية للدول الحليفة لبلاده، بما في ذلك أوكرانيا، ما يزيل آخر عقبة قانونية أمام استئناف... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T15:14+0000
2024-04-24T15:32+0000
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وقال بايدن في خطاب متلفز: "لقد وقّعت للتو على مشروع قانون الأمن القومي، الذي أقره مجلس النواب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووافق عليه مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، وهو سيجعل أمريكا والعالم أكثر أمانا ويواصل قيادة أمريكا في العالم، والجميع يعلم ذلك".وأوضح بايدن أن حزمة التمويل المعتمدة "توفر دعما حيويا لشركاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات، التي تتعرض لها سيادتهم"، على حد تعبيره.وأضاف بايدن: "كان من المفترض أن يكون مسار هذه الوثيقة إلى مكتبي أبسط وأسرع، ولكن في النهاية، عملنا معًا وأنجزناها".وتتضمن الوثيقة، التي حصلت على قوة القانون، تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لكييف.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أيّد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.وحصل مشروع قانون المساعدات الأمريكي، على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن، كي يصبح قانونا.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات لأوكرانيا، تقترب من 61 مليار دولار، ستُلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.وقال بيسكوف إن "هذا القرار كان متوقعا وكان من السهل التنبؤ به، وسيجلب القرار الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".
https://sputnikarabic.ae/20240424/الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-لتوفير-المساعدة-الأمنية-لأوكرانيا-وإسرائيل-وتايوان-1088233194.html
https://sputnikarabic.ae/20240423/جنرال-بولندي-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لن-تغير-مسار-الصراع-لصالح-القوات-الأوكرانية-1088225686.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يوقع على قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا

15:14 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 15:32 GMT 24.04.2024)
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على قانون المساعدة العسكرية للدول الحليفة لبلاده، بما في ذلك أوكرانيا، ما يزيل آخر عقبة قانونية أمام استئناف إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى هذه الدول.
وقال بايدن في خطاب متلفز: "لقد وقّعت للتو على مشروع قانون الأمن القومي، الذي أقره مجلس النواب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووافق عليه مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، وهو سيجعل أمريكا والعالم أكثر أمانا ويواصل قيادة أمريكا في العالم، والجميع يعلم ذلك".
وأوضح بايدن أن حزمة التمويل المعتمدة "توفر دعما حيويا لشركاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات، التي تتعرض لها سيادتهم"، على حد تعبيره.
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وأضاف بايدن: "كان من المفترض أن يكون مسار هذه الوثيقة إلى مكتبي أبسط وأسرع، ولكن في النهاية، عملنا معًا وأنجزناها".
وتتضمن الوثيقة، التي حصلت على قوة القانون، تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لكييف.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أيّد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.
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وحصل مشروع قانون المساعدات الأمريكي، على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن، كي يصبح قانونا.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات لأوكرانيا، تقترب من 61 مليار دولار، ستُلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.
وقال بيسكوف إن "هذا القرار كان متوقعا وكان من السهل التنبؤ به، وسيجلب القرار الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".
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