https://sputnikarabic.ae/20240424/الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-لتوفير-المساعدة-الأمنية-لأوكرانيا-وإسرائيل-وتايوان-1088233194.html
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
سبوتنيك عربي
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T02:41+0000
2024-04-24T02:41+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.زفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.وقال بيسكوف إنه كان من المتوقع هذا القرار وكان سهلا التنبؤ به، والقرار سوف يجلب الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام"، إن "تقديم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيفاقم الأزمات العالمية. المساعدة العسكرية لنظام كييف هي دعم مباشر للأنشطة الإرهابية. والمساعدة لتايوان، تدخل في الشؤون الداخلية للصين. وفي إسرائيل هي طريق مباشر نحو تدهور غير مسبوق للوضع في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240213/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يصوت-لصالح-مشروع-قرار-لمساعدة-إسرائيل-وأوكرانيا-وتايوان-1086030691.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس الشيوخ الأمريكي, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار تايوان
مجلس الشيوخ الأمريكي, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار تايوان
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.
واشنطن - سبوتنيك
. وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.
وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
زفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا
تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.
وقال بيسكوف إنه كان من المتوقع هذا القرار وكان سهلا التنبؤ به، والقرار سوف يجلب الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
عبر "تلغرام"، إن "تقديم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيفاقم الأزمات العالمية. المساعدة العسكرية لنظام كييف هي دعم مباشر للأنشطة الإرهابية. والمساعدة لتايوان، تدخل في الشؤون الداخلية للصين. وفي إسرائيل هي طريق مباشر نحو تدهور غير مسبوق للوضع في المنطقة".