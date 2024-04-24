https://sputnikarabic.ae/20240424/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-لـسبوتنيك-لدى-روسيا-مجموعة-من-المناطق-بحاجة-إلى-دمج-1088233676.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي لـ"سبوتنيك": لدى روسيا مجموعة من المناطق بحاجة إلى دمج
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي لـ"سبوتنيك": لدى روسيا مجموعة من المناطق بحاجة إلى دمج
سبوتنيك عربي
أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن لدى روسيا تجربة ناجحة للغاية في توحيد المناطق، وهناك مجموعة من المناطق بحاجة إلى... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T04:17+0000
2024-04-24T04:17+0000
2024-04-24T04:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لن أسمي المناطق، ولكن، بطبيعة الحال، هناك مجموعة من المناطق التي، في رأيي، تحتاج ببساطة إلى دمج في وحدة، حتى تكمل بعضها البعض اقتصاديا واجتماعيا، وسيأتي وقت ذلك".وأضافت "لدينا تجربة إيجابية - بالفعل في روسيا الجديدة - في توحيد المناطق، وهي تجربة ناجحة للغاية"، وشددت على أنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل مدروس.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مجلس-الأمن-يصوت-على-مشروع-قرار-بشأن-أوكرانيا-بعد-استفتاءات-ضم-المناطق-المحررة-1068421660.html
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مجلس الاتحاد الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
مجلس الاتحاد الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي لـ"سبوتنيك": لدى روسيا مجموعة من المناطق بحاجة إلى دمج
أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن لدى روسيا تجربة ناجحة للغاية في توحيد المناطق، وهناك مجموعة من المناطق بحاجة إلى الدمج.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت ماتفيينكو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لن أسمي المناطق، ولكن، بطبيعة الحال، هناك مجموعة من المناطق التي، في رأيي، تحتاج ببساطة إلى دمج في وحدة، حتى تكمل بعضها البعض اقتصاديا واجتماعيا، وسيأتي وقت ذلك".
30 سبتمبر 2022, 04:03 GMT
وأضافت "لدينا تجربة إيجابية - بالفعل في روسيا الجديدة - في توحيد المناطق، وهي تجربة ناجحة للغاية"، وشددت على أنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل مدروس.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.