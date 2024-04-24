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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-لـسبوتنيك-لدى-روسيا-مجموعة-من-المناطق-بحاجة-إلى-دمج-1088233676.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي لـ"سبوتنيك": لدى روسيا مجموعة من المناطق بحاجة إلى دمج
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي لـ"سبوتنيك": لدى روسيا مجموعة من المناطق بحاجة إلى دمج
سبوتنيك عربي
أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن لدى روسيا تجربة ناجحة للغاية في توحيد المناطق، وهناك مجموعة من المناطق بحاجة إلى... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T04:17+0000
2024-04-24T04:17+0000
مجلس الاتحاد الروسي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لن أسمي المناطق، ولكن، بطبيعة الحال، هناك مجموعة من المناطق التي، في رأيي، تحتاج ببساطة إلى دمج في وحدة، حتى تكمل بعضها البعض اقتصاديا واجتماعيا، وسيأتي وقت ذلك".وأضافت "لدينا تجربة إيجابية - بالفعل في روسيا الجديدة - في توحيد المناطق، وهي تجربة ناجحة للغاية"، وشددت على أنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل مدروس.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مجلس-الأمن-يصوت-على-مشروع-قرار-بشأن-أوكرانيا-بعد-استفتاءات-ضم-المناطق-المحررة-1068421660.html
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مجلس الاتحاد الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
مجلس الاتحاد الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي لـ"سبوتنيك": لدى روسيا مجموعة من المناطق بحاجة إلى دمج

04:17 GMT 24.04.2024
© Sputnik . Michael Klimentyevفالنتينا ماتفيينكو
فالنتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Michael Klimentyev
تابعنا عبر
أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن لدى روسيا تجربة ناجحة للغاية في توحيد المناطق، وهناك مجموعة من المناطق بحاجة إلى الدمج.
موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لن أسمي المناطق، ولكن، بطبيعة الحال، هناك مجموعة من المناطق التي، في رأيي، تحتاج ببساطة إلى دمج في وحدة، حتى تكمل بعضها البعض اقتصاديا واجتماعيا، وسيأتي وقت ذلك".
مجلس الأمن الدولي يصوت لصالح مشاركة زيلينسكي الافتراضية في الجلسة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا بعد استفتاءات ضم المناطق المحررة
30 سبتمبر 2022, 04:03 GMT
وأضافت "لدينا تجربة إيجابية - بالفعل في روسيا الجديدة - في توحيد المناطق، وهي تجربة ناجحة للغاية"، وشددت على أنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل مدروس.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يبدأ في محو ما تبقى من بيت لاهيا شمالي قطاع غزةأمس, 23:13 GMT
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