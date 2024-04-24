كوريا الشمالية: ساحة المعركة بأوكرانيا تحولت إلى مقبرة لأسلحة مختلفة تفاخرت بها واشنطن والناتو

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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
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60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
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عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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عرب بوينت بودكاست
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https://sputnikarabic.ae/20240424/كوريا-الشمالية-ساحة-المعركة-بأوكرانيا-تحولت-إلى-مقبرة-لأسلحة-مختلفة-تفاخرت-بها-واشنطن-والناتو-1088232864.html
كوريا الشمالية: ساحة المعركة بأوكرانيا تحولت إلى مقبرة لأسلحة مختلفة تفاخرت بها واشنطن والناتو
كوريا الشمالية: ساحة المعركة بأوكرانيا تحولت إلى مقبرة لأسلحة مختلفة تفاخرت بها واشنطن والناتو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن ساحة المعركة في أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى "مقبرة" لأسلحة مختلفة تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T00:00+0000
2024-04-24T00:00+0000
كوريا الشمالية
أخبار أوكرانيا
الناتو
واشنطن
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لنائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية، إيم تشونغ إيل، نشرته وكالة التلغراف المركزية، أن "ساحة المعركة في أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى مقبرة لمختلف الأسلحة التي تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وأشار إيم تشونغ إيل، في البيان إلى أن مشروع قانون المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافي لأوكرانيا مجرد مادة ذات تأثير نفسي لتخفيف مخاوف زمرة زيلينسكي مؤقتًا.وتابع قائلا إنه:وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-لن-يغير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1087442501.html
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كوريا الشمالية, أخبار أوكرانيا, الناتو, واشنطن
كوريا الشمالية, أخبار أوكرانيا, الناتو, واشنطن

كوريا الشمالية: ساحة المعركة بأوكرانيا تحولت إلى مقبرة لأسلحة مختلفة تفاخرت بها واشنطن والناتو

00:00 GMT 24.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعربة "ماردر" الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
عربة ماردر الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن ساحة المعركة في أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى "مقبرة" لأسلحة مختلفة تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لنائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية، إيم تشونغ إيل، نشرته وكالة التلغراف المركزية، أن "ساحة المعركة في أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى مقبرة لمختلف الأسلحة التي تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
بوتين: تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لن يغير الوضع في ساحة المعركة
27 مارس, 22:57 GMT
وأشار إيم تشونغ إيل، في البيان إلى أن مشروع قانون المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافي لأوكرانيا مجرد مادة ذات تأثير نفسي لتخفيف مخاوف زمرة زيلينسكي مؤقتًا.
وتابع قائلا إنه:
"يجب على زيلينسكي أن يكون "نجما" يؤدي دوره بشكل جيد وفقا لسيناريو الفيلم الذي كتبته الولايات".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يبدأ في محو ما تبقى من بيت لاهيا شمالي قطاع غزةأمس, 23:13 GMT
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