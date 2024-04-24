https://sputnikarabic.ae/20240424/كوريا-الشمالية-ساحة-المعركة-بأوكرانيا-تحولت-إلى-مقبرة-لأسلحة-مختلفة-تفاخرت-بها-واشنطن-والناتو-1088232864.html

كوريا الشمالية: ساحة المعركة بأوكرانيا تحولت إلى مقبرة لأسلحة مختلفة تفاخرت بها واشنطن والناتو

كوريا الشمالية: ساحة المعركة بأوكرانيا تحولت إلى مقبرة لأسلحة مختلفة تفاخرت بها واشنطن والناتو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن ساحة المعركة في أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى "مقبرة" لأسلحة مختلفة تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف... 24.04.2024, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لنائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية، إيم تشونغ إيل، نشرته وكالة التلغراف المركزية، أن "ساحة المعركة في أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى مقبرة لمختلف الأسلحة التي تفاخرت بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وأشار إيم تشونغ إيل، في البيان إلى أن مشروع قانون المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافي لأوكرانيا مجرد مادة ذات تأثير نفسي لتخفيف مخاوف زمرة زيلينسكي مؤقتًا.وتابع قائلا إنه:وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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