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https://sputnikarabic.ae/20240420/تحذيرات-أممية-من-ظهور-جبهة-جديدة-للنزاع-في-السودان-1088133891.html
تحذيرات أممية من ظهور جبهة جديدة للنزاع في السودان
تحذيرات أممية من ظهور جبهة جديدة للنزاع في السودان
سبوتنيك عربي
حذر مسؤولون كبار في منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان بشأن السيطرة على مدينة الفاشر في دارفور، والتي بات سكانها على شفا... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T06:48+0000
2024-04-20T06:48+0000
العالم العربي
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
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ونقل موقع "أخبار السودان" عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن السودان يشهد "أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل، حيث يتجاهل الأطراف المتنازعون الدعوات لوقف الأعمال العدائية، بما فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس، وبدلاً من ذلك سرعوا استعداداتهم لمزيد من المعارك".وتحدثت ديكارلو عن "مواصلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حملاتهما لتجنيد مدنيين"، معربة عن قلقها إزاء تقارير في شأن هجوم “وشيك” محتمل قد تشنه قوات الدعم السريع على الفاشر، وهو ما يثير خطر فتح “جبهة جديدة في النزاع".من جانبها، صرحت إديم ووسورنو، مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن "ثمة تقارير مستمرة في شأن معارك في الأجزاء الشرقية والشمالية من المدينة، ما تسبب في نزوح أكثر من 36 ألف شخص"، مشيرة إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود" عالجت أكثر من 100 ضحية في الفاشر خلال الأيام الأخيرة.وأضافت المسؤولة الأممية أن "العدد الإجمالي للضحايا المدنيين يرجح أعلى من ذلك بكثير"، مشيرة إلى أن "أعمال العنف هذه تشكل خطراً شديداً وفورياً على 800 ألف مدني يعيشون في الفاشر، وهذا يهدد بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور".يشار إلى أن الفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي لجأ إليها كثير من النازحين بعد أن ظلت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.وتسيطر قوات الدعم السريع على أربع من عواصم ولايات دارفور الخمس، ما عدا الفاشر التي تضم مجموعات مسلحة متمردة كانت قد تعهدت حتى الأمس القريب الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الحرب، ما جنبها الانزلاق إلى القتال، إلا أن جماعات متمردة قررت خوض القتال ضد قوات الدعم السريع بسبب "الاستفزازات والانتهاكات" التي تتهم هذه القوات بارتكابها في الفاشر.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240419/الصحة-العالمية-مستشفيات-السودان-على-شفا-الانهيار-1088107845.html
https://sputnikarabic.ae/20240412/الأمم-المتحدة-النزاع-في-السودان-يحصد-أرواح-الآلاف-من-المدنيين-ويشرد-الملايين-في-عام-1087908687.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

تحذيرات أممية من ظهور جبهة جديدة للنزاع في السودان

06:48 GMT 20.04.2024
© Photo / أطباء بلا حدودمنظمة "أطباء بلا حدود" تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Photo / أطباء بلا حدود
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حذر مسؤولون كبار في منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان بشأن السيطرة على مدينة الفاشر في دارفور، والتي بات سكانها على شفا مجاعة.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن السودان يشهد "أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل، حيث يتجاهل الأطراف المتنازعون الدعوات لوقف الأعمال العدائية، بما فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس، وبدلاً من ذلك سرعوا استعداداتهم لمزيد من المعارك".
وتحدثت ديكارلو عن "مواصلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حملاتهما لتجنيد مدنيين"، معربة عن قلقها إزاء تقارير في شأن هجوم “وشيك” محتمل قد تشنه قوات الدعم السريع على الفاشر، وهو ما يثير خطر فتح “جبهة جديدة في النزاع".
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
"الصحة العالمية": مستشفيات السودان على شفا الانهيار
أمس, 11:10 GMT
من جانبها، صرحت إديم ووسورنو، مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن "ثمة تقارير مستمرة في شأن معارك في الأجزاء الشرقية والشمالية من المدينة، ما تسبب في نزوح أكثر من 36 ألف شخص"، مشيرة إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود" عالجت أكثر من 100 ضحية في الفاشر خلال الأيام الأخيرة.
وأضافت المسؤولة الأممية أن "العدد الإجمالي للضحايا المدنيين يرجح أعلى من ذلك بكثير"، مشيرة إلى أن "أعمال العنف هذه تشكل خطراً شديداً وفورياً على 800 ألف مدني يعيشون في الفاشر، وهذا يهدد بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور".
يشار إلى أن الفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي لجأ إليها كثير من النازحين بعد أن ظلت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.
مدنيون فارون من الصراع في السودان في مدينة الرنك بجنوب السودان في 18 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
الأمم المتحدة: النزاع في السودان يحصد أرواح الآلاف من المدنيين ويشرد الملايين في عام واحد
12 أبريل, 04:22 GMT
وتسيطر قوات الدعم السريع على أربع من عواصم ولايات دارفور الخمس، ما عدا الفاشر التي تضم مجموعات مسلحة متمردة كانت قد تعهدت حتى الأمس القريب الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الحرب، ما جنبها الانزلاق إلى القتال، إلا أن جماعات متمردة قررت خوض القتال ضد قوات الدعم السريع بسبب "الاستفزازات والانتهاكات" التي تتهم هذه القوات بارتكابها في الفاشر.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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