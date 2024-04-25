https://sputnikarabic.ae/20240425/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-إسرائيلية-بخليج-عدن-ومهاجمة-إسرائيل-بصواريخ-باليستية-1088291067.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية بخليج عدن ومهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية بخليج عدن ومهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، استهداف سفينةً إسرائيلية في خليج عدن بالبحر الأحمر، وقصف بالصواريخ أهدافًا في إسرائيل. 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T21:44+0000

2024-04-25T21:44+0000

2024-04-25T21:44+0000

أنصار الله

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعددٍ من الطائرات المُسيرة"، مضيفاً أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".وأضاف أن "القوة الصاروخية أطلقت عددًا من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش [إيلات] جنوبي فلسطين المحتلة".وأكد "الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي، وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".وشدد المتحدث العسكري، على "أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وبوقت سابق من الخميس، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريرًا عن وقوع هجوم على سفينة على بعد 15 ميلاً بحريًا جنوب غربي سواحل مدينة عدن (جنوب اليمن)، مضيفةً أن "ربان السفينة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي ورؤية تصاعد للدخان من البحر، وأن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير".ومساء الخميس، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.يأتي ذلك غداة إعلان "أنصار الله"، استهداف سفينة (ميرسك يوركتاون) الأميركية في خليج عدن، بصواريخ بحرية، ومهاجمة مدمرةً حربيةً أميركيةً في خليج عدن، وسفينة (إم إس سي فيراكروز) الإسرائيلية في المحيط الهندي بطائرات مُسيرة، ملوحةً بـ "اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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سبوتنيك عربي

أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة