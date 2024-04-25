https://sputnikarabic.ae/20240425/إعلام-دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-الشمال-الإسرائيلي-تخوفا-من-تسلل-طائرة-مسيرة-من-لبنان-1088281434.html

إعلام: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي تخوفا من تسلل طائرة مسيرة من لبنان

إعلام: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي تخوفا من تسلل طائرة مسيرة من لبنان

سبوتنيك عربي

سُمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تخوفا من تسلل طائرة مسيرة من الجنوب اللبناني، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T13:22+0000

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وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، مساء اليوم الخميس، أنه "سُمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية عند الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك تخوفا من تسلل طائرة مسيرة من لبنان".وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن "دوي صافرات الإنذار لم يتوقف عند حدود مستوطنة كريات شمونة وحدها وإنما امتد إلى مستوطنات أخرى في الشمال الإسرائيلي".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو، تخلت عن مستوطنات الشمال.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ديفيد أزولاي، رئيس بلدية مستوطنة المطلة الواقعة شمالي إسرائيل، أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تخلت عن مناطق الشمال، فيما أضاف أزولاي أن الحكومة الإسرائيلية قد أخذت أرضا صالحة وقابلة للزراعة والسياحة وسكانا طيبين، وقررت التخلي عن هذا المكان، وتشتيت السكان وتفريقهم.وفي السياق نفسه، جدد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، مطالبته بسيطرة إسرائيل على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع ليبرمان، جدد من خلالها مطالبته الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني، بدعوى أن هذا الأمر "سيمنح بيروت حكومة تمارس من خلالها سيادتها على الأراضي اللبنانية"، وفق وصفه.وأفاد أفيغدور ليبرمان الذي شغل أكثر من منصب في وزارات إسرائيلية سابقة، منها وزارة الدفاع والمالية، بأن أي ترتيب آخر في الجنوب اللبناني، بعيدا عن سيطرة إسرائيل على تلك المنطقة حتى نهر الليطاني، ستعيد بلاده إلى المكان نفسه خلال سنوات قليلة، على حد زعمه.وأوضح رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" بشأن التصعيد الجاري على الحدود الشمالية لبلاده مع "حزب الله" اللبناني، أنه "طالما لا توجد حكومة في لبنان قادرة على ممارسة سيادتها في جنوب لبنان، فليس هناك خيار آخر".وأضاف أنه "على الأطراف الدولية إعطاء ضمانات بالتزام إسرائيل بتطبيق ما عليها من شروط ومندرجات وعدم الاعتداء على الأراضي اللبنانية".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20240425/ليبرمان-يجدد-مطالبته-بسيطرة-إسرائيل-على-الجنوب-اللبناني-حتى-نهر-الليطاني-1088269705.html

https://sputnikarabic.ae/20240423/دوي-صافرات-الإنذار-بالجليل-الغربي-وسط-تقارير-عن-مقتل-لبنانيين-اثنين-في-هجوم-إسرائيلي-جنوبي-لبنان-1088225959.html

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لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم