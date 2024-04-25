https://sputnikarabic.ae/20240425/الكرملين-حول-الإمداد-السري-للصواريخ-الأمريكية-لكييف-هذا-تأكيد-آخر-على-تورط-واشنطن-في-الصراع-1088286976.html

الكرملين حول الإمداد السري للصواريخ الأمريكية لكييف: هذا تأكيد آخر على تورط واشنطن في الصراع

الكرملين حول الإمداد السري للصواريخ الأمريكية لكييف: هذا تأكيد آخر على تورط واشنطن في الصراع

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا، تأكد من خلال إمداداتها من... 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T15:51+0000

2024-04-25T15:51+0000

2024-04-25T15:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكر بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين، قائلا: "هذا (تسليم الصواريخ الطويلة المدى) هو تأكيد آخر على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع بأوكرانيا".وتابع: "أولًا، هذا تأكيد إضافي على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الدائر في أوكرانيا. ثانيًا، هناك جانب مثير للاهتمام للغاية في هذا الوضع، لقد تمت هذه التسليمات بالفعل، في حين أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد".وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه(النواب والشيوخ) على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240425/ضابط-استخبارات-أمريكي-يتحدث-عن-ميزة-استراتيجية-روسية-تجعل-أتاكامز-وإف-16-بلا-تأثير--فيديو-1088285665.html

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