https://sputnikarabic.ae/20240426/السعودية-تدشن-رحلات-جوية-مباشرة-بين-مدينتي-الدمام-والنجف-1088312635.html

السعودية تدشن رحلات جوية مباشرة بين مدينتي الدمام والنجف

السعودية تدشن رحلات جوية مباشرة بين مدينتي الدمام والنجف

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، اليوم الجمعة، تدشين رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في السعودية إلى مدينة النجف في العراق. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T14:26+0000

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ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن الهيئة قولها إن الرحلات ما بين الدمام والنجف تنطلق إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل وذلك ابتداءً من يوم السبت 1 يونيو/ حزيران 2024.وأوضحت هيئة الطيران السعودي أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران التي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، وأكثر من 250 وجهة في العالم.يشار إلى أنه مؤخرا لاحظ الخبراء حضورا لافتا للاستثمارات الخليجية في العراق، حيث بدأ في التنامي بوتيرة أكبر مما كان عليه في السنوات الماضية.وتقتصر الاستثمارات الخليجية في العراق، في الوقت الراهن، على قطاعي الطاقة والعقارات، ومن ضمنها المنشآت السياحية، فيما يرتقب أن تشمل قطاعات صناعية أخرى في المستقبل.ووفق الخبراء، فإن دول الخليج تسعى لضخ استثمارات كبيرة في العراق، خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية العراق الخاصة بـ"طريق التنمية"، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، منتصف العام 2023، لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا، وصولا إلى أوروبا.وفي وقت سابق، خصصت المملكة العربية السعودية 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، عبر صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وأعلنت لاحقا في مايو/ أيار 2023، عن مشروع متعدد الأغراض بقيمة مليار دولار يشمل مكاتب ومتاجر وأكثر من 6000 وحدة سكنية، وفق البيان الختامي للدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.وفي يونيو/ حزيران 2023، وقّعت السعودية مع العراق اتفاقية لإنشاء مشروع استثماري ضخم قرب مطار بغداد الدولي، بحدود مليار دولار في منطقة الرفيل القريبة من المطار وهو مشروع "جادة بغداد"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

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