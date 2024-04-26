https://sputnikarabic.ae/20240426/باحث-في-الشأن-الإيراني-لـسبوتنيك-العلاقات-العسكرية-بين-روسيا-وإيران-تشهد-تطورا-بارزا--1088295727.html

باحث في الشأن الإيراني لـ"سبوتنيك": العلاقات العسكرية بين روسيا وإيران تشهد تطورا بارزا

باحث في الشأن الإيراني لـ"سبوتنيك": العلاقات العسكرية بين روسيا وإيران تشهد تطورا بارزا

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الإيراني مهرداد الخليل أنّ "بلاده لا تريد الحرب في المنطقة ولكن هذا لا يعني أن تقف إيران مكتوفة اليدين أمام الاعتداءات الإسرائيلية، وخصوصًا... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T08:05+0000

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وكشف الباحث في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الضربة في أصفهان كانت فاشلة ولم تحقق أي هدف من أهدافها، فكان المخطط الإسرائيلي تدمير أجهزة الرادار "إس-300" التي تحمي المنشآت النووية تمهيداً لأي استهداف في المستقبل في الداخل الإيراني، ولكن بفعل يقظة الدفاع الجوي الإيراني تم إسقاط هذه المسيرات".ونفى الخليل "الأخبار المتداولة حول انسحاب قوات إيرانية من سوريا"، موضحاً أنّه "لا توجد قوات عسكرية إيرانية في سوريا، وخلال مرحلة الحرب ومواجهة الإرهابية كان هناك حاجة لعسكريين إيرانيين ولكن اليوم يقتصر الأمر على عدد من المستشارين"، على حد تعبيره.واستبعد الخليل "قيام الجيش الإسرائيلي باجتياح لبنان لأنه فقد عنصر المفاجأة و"حزب الله" اللبناني أثبت خلال الأشهر الأخيرة أنه يملك اليد العليا في هذه المواجهة والجانب الإسرائيلي يدرك تماماً أنّ توسيع الجبهة مع لبنان يكبدّه خسائر باهظة جداً"، وأوضح أنّ "إيران لن تقف مكتوفة اليدين في حال تم توسيع الحرب في المنطقة".وعن التحالف الإيراني الروسي في المنطقة، قال إنّه "تطور نتيجة لمواجهة روسيا مع الغرب، والحديث يزداد اليوم عن تسليم الدفعة الأولى من المقاتلات الروسية "سوخوي" إلى إيران، وهو ما سيعزز قوة طهران في الدفاع عن نفسها، كما يزداد الحديث عن تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين إضافة إلى التحالف الاقتصادي"، على حد قوله.وعن العلاقات الإيرانية السعودية، بيّن الخليل أنّ "إيران تطمح لتطوير العلاقة بين البلدين على اعتبار أن للمملكة دور كبير في المنطقة على غرار الدور الإيراني ولكن اليوم هذه المصالحة لم تشهد أي تطور".

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