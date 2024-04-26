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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240426/باحث-في-الشؤون-الدولية-لـسبوتنيك-حزمة-المساعدات-الأمريكية--إلى-أوكرانيا-تهدف-إلى-إطالة-أمد-الحرب-1088295278.html
باحث في الشؤون الدولية لـ"سبوتنيك": حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا تهدف إلى إطالة أمد الحرب
باحث في الشؤون الدولية لـ"سبوتنيك": حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا تهدف إلى إطالة أمد الحرب
سبوتنيك عربي
رأى الأستاذ الجامعي والباحث في الشؤون الدولية الدكتور رياض سيكما، أنّ "حزمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية لأوكرانيا والتي تفوق 60 مليار... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T07:46+0000
2024-04-26T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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تقارير سبوتنيك
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ولفت الباحث في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "أوروبا ليس لديها خيار سوى الصمت في هذه المرحلة باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية عادت وفرضت هيمنتها على القرار الأوروبي سواء من خلال حلف "الناتو" أو من خلال المعاهدات الموقعة بين الجانبين، ولكن روسيا لن تخسر هذه الحرب حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة النووية لأنها تسعى إلى حماية أمنها القومي".وأكد أن "أوكرانيا لم يعد لديها عتاد للمواجهة في حين أنّ روسيا تمتلك صناعة عسكرية متطورة جداً، كما أنها تستعد لرفع ميزانيتها المخصصة لهذه الحرب لأنها تعتبر أن هذا الملف مرتبط بأمنها القومي" .صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا، تأكد من خلال إمداداتها من الصواريخ الطويلة المدى لكييف.وتابع: "أولًا، هذا تأكيد إضافي على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الدائر في أوكرانيا. ثانيًا، هناك جانب مثير للاهتمام للغاية في هذا الوضع، لقد تمت هذه التسليمات بالفعل، في حين أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد".وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه(النواب والشيوخ) على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-خلال-إنزالها-من-القطارات-في-مقاطعة-خاركوف-1088292953.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/أمريكا-تستعد-للإعلان-عن-عقود-أسلحة-بقيمة-6-مليارات-دولار-لأوكرانيا-1088291266.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث في الشؤون الدولية لـ"سبوتنيك": حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا تهدف إلى إطالة أمد الحرب

07:46 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 07:57 GMT 26.04.2024)
© AFP 2023 / MIKE NELSON جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا.
 جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / MIKE NELSON
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رأى الأستاذ الجامعي والباحث في الشؤون الدولية الدكتور رياض سيكما، أنّ "حزمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية لأوكرانيا والتي تفوق 60 مليار دولار تهدف إلى إطالة أمد الحرب، وبالتالي هناك عدة مصالح أميركية ستتحقق من خلال هذه المساعدات".
ولفت الباحث في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "أوروبا ليس لديها خيار سوى الصمت في هذه المرحلة باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية عادت وفرضت هيمنتها على القرار الأوروبي سواء من خلال حلف "الناتو" أو من خلال المعاهدات الموقعة بين الجانبين، ولكن روسيا لن تخسر هذه الحرب حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة النووية لأنها تسعى إلى حماية أمنها القومي".

واعتبر سيكما أنّ "السلطات الأوروبية ستستجيب إلى مطالب واشنطن لكنها ستسعى إلى تسويق خطابين، الأول لشعبها والثاني للمجتمع الأوروبي، مقابل ممارسات أخرى لتبعث برسالة إلى الولايات المتحدة أنها ليست مستعدة للخروج من هذا المستنقع التي أدخلت نفسها فيه من دون تحقيق أيّ مكاسب".

وأكد أن "أوكرانيا لم يعد لديها عتاد للمواجهة في حين أنّ روسيا تمتلك صناعة عسكرية متطورة جداً، كما أنها تستعد لرفع ميزانيتها المخصصة لهذه الحرب لأنها تعتبر أن هذا الملف مرتبط بأمنها القومي" .
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية خلال إنزالها من القطارات في مقاطعة خاركوف
05:02 GMT
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا، تأكد من خلال إمداداتها من الصواريخ الطويلة المدى لكييف.

وذكر بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين، قائلا: "هذا (تسليم الصواريخ الطويلة المدى) هو تأكيد آخر على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية بالصراع في أوكرانيا".

وتابع: "أولًا، هذا تأكيد إضافي على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الدائر في أوكرانيا. ثانيًا، هناك جانب مثير للاهتمام للغاية في هذا الوضع، لقد تمت هذه التسليمات بالفعل، في حين أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد".
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تستعد للإعلان عن عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا
أمس, 22:14 GMT

وأضاف: "لا أستبعد احتمال أن يكون أولئك الذين اتخذوا مثل هذا القرار ونفذوه قد انتهكوا التشريعات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، وربما، بالتأكيد، سوف ينتبه بعض أعضاء الكونغرس إلى هذا، ويتساءلون عما إذا كان كل شيء قد تم بشكل قانوني".

وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه(النواب والشيوخ) على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
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