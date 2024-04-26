https://sputnikarabic.ae/20240426/باحث-في-الشؤون-الدولية-لـسبوتنيك-حزمة-المساعدات-الأمريكية--إلى-أوكرانيا-تهدف-إلى-إطالة-أمد-الحرب-1088295278.html

باحث في الشؤون الدولية لـ"سبوتنيك": حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا تهدف إلى إطالة أمد الحرب

باحث في الشؤون الدولية لـ"سبوتنيك": حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا تهدف إلى إطالة أمد الحرب

سبوتنيك عربي

رأى الأستاذ الجامعي والباحث في الشؤون الدولية الدكتور رياض سيكما، أنّ "حزمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية لأوكرانيا والتي تفوق 60 مليار... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T07:46+0000

2024-04-26T07:46+0000

2024-04-26T07:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ولفت الباحث في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "أوروبا ليس لديها خيار سوى الصمت في هذه المرحلة باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية عادت وفرضت هيمنتها على القرار الأوروبي سواء من خلال حلف "الناتو" أو من خلال المعاهدات الموقعة بين الجانبين، ولكن روسيا لن تخسر هذه الحرب حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة النووية لأنها تسعى إلى حماية أمنها القومي".وأكد أن "أوكرانيا لم يعد لديها عتاد للمواجهة في حين أنّ روسيا تمتلك صناعة عسكرية متطورة جداً، كما أنها تستعد لرفع ميزانيتها المخصصة لهذه الحرب لأنها تعتبر أن هذا الملف مرتبط بأمنها القومي" .صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا، تأكد من خلال إمداداتها من الصواريخ الطويلة المدى لكييف.وتابع: "أولًا، هذا تأكيد إضافي على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الدائر في أوكرانيا. ثانيًا، هناك جانب مثير للاهتمام للغاية في هذا الوضع، لقد تمت هذه التسليمات بالفعل، في حين أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد".وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه(النواب والشيوخ) على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

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https://sputnikarabic.ae/20240425/أمريكا-تستعد-للإعلان-عن-عقود-أسلحة-بقيمة-6-مليارات-دولار-لأوكرانيا-1088291266.html

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