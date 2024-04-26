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وفد برلماني جزائري في تركيا لدعم مشروع عضوية دائمة لفلسطين بالأمم المتحدة
وفد برلماني جزائري في تركيا لدعم مشروع عضوية دائمة لفلسطين بالأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
قال البرلماني الجزائري، بريش عبد القادر، إن الوفد البرلماني الجزائري المشارك في المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون من أجل القدس"، يدفع نحو تبني قرار عضوية كاملة... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T17:34+0000
2024-04-26T17:34+0000
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وأوضح البرلماني الجزائري أن النسخة الخامسة التي تستضيفها إسطنبول تأتي في ظل ظرف دقيق تمر بها المنطقة، الأمر الذي يتطلب حشد جهود عالمية ودولية أكبر من أجل دعم القضية الفلسطينية.وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن النسخة الخامسة يشارك فيها أكثر من 700 برلماني حول العالم، يتناولون المستجدات على الساحة وما يتصل بالقضية الفلسطينية.وتابع: "نتطلع من خلال المؤتمر إلى تبني مقترحات ملموسة من أجل فك الحصار على غزة، وتنظيم قوافل مساعدات يقودها برلمانيون من حول العالم، تشمل الغذاء والأدوية وغيرها من المساعدات إلى القطاع".ولفت إلى أن نحو 30 برلمانيا جزائريا يشاركون في المؤتمر، ويسعون لطرح وتبني مقترحات ملموسة، وتثبيت الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية، والدعم للعمل الدبلوماسي الذي تقوم به الجزائر على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على غزة، ودعم مشروع قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.وانطلق، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" (هيئة دولية مستقلة)، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومشاركة أكثر من 700 برلماني من حول العالم.تجدر الإشارة إلى أن الرابطة تأسست لتوعية شعوب وبرلمانات العالم بعدالة القضية الفلسطينية والتأثير في مواقف برلمانات العالم باتجاه حماية الشعب الفلسطيني.وصوّت مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، وأيدت القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" ضده.ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، ويجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
https://sputnikarabic.ae/20240420/الخارجية-الإسرائيلية-تستدعي-سفراء-6-دول-صوتوا-في-مجلس-الأمن-لصالح-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-1088146559.html
https://sputnikarabic.ae/20240423/أردوغان-يصف-نتنياهو-بـهتلر-ويحذر-من-احتلال-غزة-بالكامل-1088211799.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة

وفد برلماني جزائري في تركيا لدعم مشروع عضوية دائمة لفلسطين بالأمم المتحدة

17:34 GMT 26.04.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
تابعنا عبر
قال البرلماني الجزائري، بريش عبد القادر، إن الوفد البرلماني الجزائري المشارك في المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون من أجل القدس"، يدفع نحو تبني قرار عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وأوضح البرلماني الجزائري أن النسخة الخامسة التي تستضيفها إسطنبول تأتي في ظل ظرف دقيق تمر بها المنطقة، الأمر الذي يتطلب حشد جهود عالمية ودولية أكبر من أجل دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن النسخة الخامسة يشارك فيها أكثر من 700 برلماني حول العالم، يتناولون المستجدات على الساحة وما يتصل بالقضية الفلسطينية.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
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وتابع: "نتطلع من خلال المؤتمر إلى تبني مقترحات ملموسة من أجل فك الحصار على غزة، وتنظيم قوافل مساعدات يقودها برلمانيون من حول العالم، تشمل الغذاء والأدوية وغيرها من المساعدات إلى القطاع".
ولفت إلى أن نحو 30 برلمانيا جزائريا يشاركون في المؤتمر، ويسعون لطرح وتبني مقترحات ملموسة، وتثبيت الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية، والدعم للعمل الدبلوماسي الذي تقوم به الجزائر على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على غزة، ودعم مشروع قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وانطلق، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" (هيئة دولية مستقلة)، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومشاركة أكثر من 700 برلماني من حول العالم.
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تجدر الإشارة إلى أن الرابطة تأسست لتوعية شعوب وبرلمانات العالم بعدالة القضية الفلسطينية والتأثير في مواقف برلمانات العالم باتجاه حماية الشعب الفلسطيني.
وصوّت مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، وأيدت القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" ضده.
ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، ويجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
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