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الاجتماع التشاوري العربي: يجب إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا
الاجتماع التشاوري العربي: يجب إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا
سبوتنيك عربي
أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية عن دعمهم لكل الجهود التي تدعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T20:20+0000
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وأكد الاجتماع التشاوري العربي، الذي انعقد اليوم السبت في الرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف إطلاق النار فورا.كما شدد البيان على وجوب حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإزالة جميع القيود، التي تحد من دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.كما أكد بيان الاجتماع على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، معبرين عن رفضهم لأي محاولة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.كما أعرب المشاركون في الاجتماع عن رفضهم لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، كما حذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، مؤكدين أن تلك الإجراءات تقوض حل الدولتين.حضر الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إضافة إلى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 77 ألف مصاب، بينما تواصل العديد من الدول جهودها لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وآخرها الجهود المصرية القطرية، التي تجري حاليا.
https://sputnikarabic.ae/20240427/قبل-اجتياح-رفح-هل-تنجح-التحركات-المصرية-في-إقرار-هدنة-بقطاع-غزة-1088337707.html
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الاجتماع التشاوري العربي: يجب إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا

20:20 GMT 27.04.2024
© AFP 2023النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023
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أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية عن دعمهم لكل الجهود التي تدعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد الاجتماع التشاوري العربي، الذي انعقد اليوم السبت في الرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف إطلاق النار فورا.
أطفال نازحون ينتزعون حقهم بالتعليم داخل خيمة بدائية في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
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كما شدد البيان على وجوب حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإزالة جميع القيود، التي تحد من دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما أكد بيان الاجتماع على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، معبرين عن رفضهم لأي محاولة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
كما أعرب المشاركون في الاجتماع عن رفضهم لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، كما حذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، مؤكدين أن تلك الإجراءات تقوض حل الدولتين.
حضر الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إضافة إلى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 77 ألف مصاب، بينما تواصل العديد من الدول جهودها لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وآخرها الجهود المصرية القطرية، التي تجري حاليا.
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