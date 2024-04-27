https://sputnikarabic.ae/20240427/الاجتماع-التشاوري-العربي-يجب-إنهاء-الحرب-على-قطاع-غزة-فورا-1088342134.html

الاجتماع التشاوري العربي: يجب إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا

الاجتماع التشاوري العربي: يجب إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا

سبوتنيك عربي

أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية عن دعمهم لكل الجهود التي تدعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

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وأكد الاجتماع التشاوري العربي، الذي انعقد اليوم السبت في الرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف إطلاق النار فورا.كما شدد البيان على وجوب حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإزالة جميع القيود، التي تحد من دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.كما أكد بيان الاجتماع على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، معبرين عن رفضهم لأي محاولة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.كما أعرب المشاركون في الاجتماع عن رفضهم لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، كما حذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، مؤكدين أن تلك الإجراءات تقوض حل الدولتين.حضر الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إضافة إلى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 77 ألف مصاب، بينما تواصل العديد من الدول جهودها لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وآخرها الجهود المصرية القطرية، التي تجري حاليا.

https://sputnikarabic.ae/20240427/قبل-اجتياح-رفح-هل-تنجح-التحركات-المصرية-في-إقرار-هدنة-بقطاع-غزة-1088337707.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل