https://sputnikarabic.ae/20240427/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-وافقوا-على-دفع-الثمن-وأنهوا-حرب-غزة-1088337438.html

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: وافقوا على دفع الثمن وأنهوا حرب غزة

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: وافقوا على دفع الثمن وأنهوا حرب غزة

سبوتنيك عربي

صرح أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، بضرورة موافقة تل أبيب على دفع الثمن وإنهاء الحرب من أجل إعادة المحتجزين. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T17:12+0000

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وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، نقلا عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، بعثهم برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، تطلب ضرورة إنهاء الحرب على القطاع، ودفع الثمن المطلوب.وجاء طلب أهالي المحتجزين بعد نشر "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، شريط فيديو جديد لمحتجزين إسرائيليين اثنين في غزة، في وقت سابق من اليوم السبت.وكانت حركة حماس قد أعلنت، اليوم السبت، أنها تسلمت الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلمته للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل".وأضاف: "ستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".وفي 13 أبريل/ نيسان الجاري، قالت الحركة في بيان إنها "سلمت قبل قليل للأخوة الوسطاء في مصر وقطر ردها على المقترح الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي".وأكد البيان تمسك الحركة بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية التي تتمثل "بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار". وشدد البيان على استعداد الحركة لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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