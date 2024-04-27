https://sputnikarabic.ae/20240427/الرئاسة-العراقية-تطالب-بكشف-ملابسات-استهداف-حقل-خورمور-ومحاسبة-الجناة-1088323209.html
الرئاسة العراقية تطالب بكشف ملابسات استهداف حقل خورمور ومحاسبة الجناة
الرئاسة العراقية تطالب بكشف ملابسات استهداف حقل خورمور ومحاسبة الجناة
سبوتنيك عربي
أدان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، "القصف الذي استهدف حقل للغاز في السليمانية، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وانقطاع الطاقة الكهربائية". 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T07:58+0000
2024-04-27T07:58+0000
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وقال رشيد، عبر حسابه على منصة إكس، إن "مثل هذه الأعمال الإجرامية تُمثل تعدياً على المصالح العامة للدولة والمواطنين وتُهدد أمن البلد واستقراره"، مطالبا بكشف ملابساته ومحاسبة الجناة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمنع تكراره.وقتل شخصان وأصيب اثنان آخران، أمس الجمعة، في هجوم تخريبي استهدف حقل كورمو الغازي ناحية قادر كرم بمحافظة السليمانية العراقية.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجوم. مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.
https://sputnikarabic.ae/20240426/العراق-مقتل-شخصين-وإصابة-مثلهما-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-على--حقل-كورمو-الغازي-1088319257.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئاسة العراقية تطالب بكشف ملابسات استهداف حقل خورمور ومحاسبة الجناة
07:58 GMT 27.04.2024 (تم التحديث: 07:59 GMT 27.04.2024)
أدان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، "القصف الذي استهدف حقل للغاز في السليمانية، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وانقطاع الطاقة الكهربائية".
وقال رشيد، عبر حسابه على منصة إكس، إن "مثل هذه الأعمال الإجرامية تُمثل تعدياً على المصالح العامة للدولة والمواطنين وتُهدد أمن البلد واستقراره"، مطالبا بكشف ملابساته ومحاسبة الجناة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمنع تكراره.
وقتل شخصان وأصيب اثنان آخران
، أمس الجمعة، في هجوم تخريبي استهدف حقل كورمو الغازي ناحية قادر كرم بمحافظة السليمانية العراقية.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين
جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.
وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجوم. مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.