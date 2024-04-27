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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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الرئيس الإيراني: الأسلحة النووية تخالف عقيدتنا واستخدامنا للتقنية النووية سلمي
الرئيس الإيراني: الأسلحة النووية تخالف عقيدتنا واستخدامنا للتقنية النووية سلمي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، مجددا الدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T09:36+0000
2024-04-27T09:36+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، جاء ذلك في كلمة له خلال معرض "إكسبو 2024" للإنجازات الصناعية، اليوم السبت.وأضاف: "في عقيدتنا النووية لا يوجد مكان، إطلاقاً لصناعة سلاح نووي واستخدامنا للتقنية النووية سلمي".ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، معتبرا أن "الحظر والعقوبات الظالمة على إيران لن تؤتي ثمارها".وأوضح أن "العقوبات الاقتصادية هي ظلم بحق جميع الشعوب، وهي نوع من أنواع الحروب".وتابع "في حرب الإرادات تخطى الشعب الإيراني العقوبات، وهذا باعتراف البيت الأبيض الأمريكي، الذي أكد فشل العقوبات على إيران".وشدد رئيسي على أن "المخططات الشريرة لعزل إيران لم تنجح ولن تنجح أبداً".كما لفت إلى أن "قوة الإنتاج والتصدير لا تقل عن القوة العسكرية"، مضيفا أن قوة أي دولة تكون نابعة من قوة اقتصادها وقدرتها على الإنتاج والتصدير.
https://sputnikarabic.ae/20240427/وزير-الدفاع-الأمريكي-ساخرا-من-إيران-بعد-هجومها-على-إسرائيل-راجعوا-فاعلية-أسلحتكم-1088325353.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس الإيراني: الأسلحة النووية تخالف عقيدتنا واستخدامنا للتقنية النووية سلمي

09:36 GMT 27.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، مجددا الدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
وحسب وكالة "تسنيم"، جاء ذلك في كلمة له خلال معرض "إكسبو 2024" للإنجازات الصناعية، اليوم السبت.

وقال رئيسي "نحن لا نسعى لامتلاك السلاح النووي"، مشيراً إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أفتى بتحريم ذلك.

وأضاف: "في عقيدتنا النووية لا يوجد مكان، إطلاقاً لصناعة سلاح نووي واستخدامنا للتقنية النووية سلمي".
ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، معتبرا أن "الحظر والعقوبات الظالمة على إيران لن تؤتي ثمارها".
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وأوضح أن "العقوبات الاقتصادية هي ظلم بحق جميع الشعوب، وهي نوع من أنواع الحروب".
وتابع "في حرب الإرادات تخطى الشعب الإيراني العقوبات، وهذا باعتراف البيت الأبيض الأمريكي، الذي أكد فشل العقوبات على إيران".
وشدد رئيسي على أن "المخططات الشريرة لعزل إيران لم تنجح ولن تنجح أبداً".
كما لفت إلى أن "قوة الإنتاج والتصدير لا تقل عن القوة العسكرية"، مضيفا أن قوة أي دولة تكون نابعة من قوة اقتصادها وقدرتها على الإنتاج والتصدير.
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