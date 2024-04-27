https://sputnikarabic.ae/20240427/وزير-الدفاع-الأمريكي-ساخرا-من-إيران-بعد-هجومها-على-إسرائيل-راجعوا-فاعلية-أسلحتكم-1088325353.html
وزير الدفاع الأمريكي ساخرا من إيران بعد هجومها على إسرائيل: راجعوا فاعلية أسلحتكم
وزير الدفاع الأمريكي ساخرا من إيران بعد هجومها على إسرائيل: راجعوا فاعلية أسلحتكم
سبوتنيك عربي
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إيران إلى أن "تراجع فاعلية أنظمة أسلحتها بعد هجومها الأخير على إسرائيل" والذي وصفه بـ"الفاشل". 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T09:13+0000
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وقال أوستن للصحفيين: "عليهم أن يراجعوا فاعلية أنظمة أسلحتهم وخططهم"، مضيفًا: "أعتقد أن إسرائيل أظهرت أن لديها قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها".وأكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن القضية الأساسية بالنسبة لإيران هي إظهار قوتها على الساحة الدولية وليس عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل أو أصابت أهدافها.وقال خامنئي خلال لقاء مع كبار قادة الجيش الإيراني، إن "الأساس في عملية قواتنا المسلحة كان استعراض قدراتها وإرادة شعبنا على الساحة الدولية"، مضيفًا أن "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والتي أصابت الأهداف لا تعد أساسية في هذه العملية".وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران، بعدها بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، فيما استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/الجيش-الإيراني-رد-الجيش-والحرس-الثوري-على-أي-اعتداء-سيكون-حاسما-ومؤلما-1088165481.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الأمريكي ساخرا من إيران بعد هجومها على إسرائيل: راجعوا فاعلية أسلحتكم
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إيران إلى أن "تراجع فاعلية أنظمة أسلحتها بعد هجومها الأخير على إسرائيل" والذي وصفه بـ"الفاشل".
وقال أوستن للصحفيين: "عليهم أن يراجعوا فاعلية أنظمة أسلحتهم وخططهم"، مضيفًا: "أعتقد أن إسرائيل أظهرت أن لديها قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها".
وأكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
، في وقت سابق، أن القضية الأساسية بالنسبة لإيران هي إظهار قوتها على الساحة الدولية وليس عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل أو أصابت أهدافها.
وقال خامنئي خلال لقاء مع كبار قادة الجيش الإيراني، إن "الأساس في عملية قواتنا المسلحة كان استعراض قدراتها وإرادة شعبنا على الساحة الدولية"، مضيفًا أن "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والتي أصابت الأهداف لا تعد أساسية في هذه العملية".
وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردّت طهران، بعدها بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، فيما استهدفت ضربة إسرائيلية
، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.