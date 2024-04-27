https://sputnikarabic.ae/20240427/جنرال-أوكراني-متقاعد-كييف-لم-تتمكن-بعد-من-بناء-مصانع-عسكرية-لتزويد-الجيش-بكل-ما-يحتاجه-1088335452.html

جنرال أوكراني متقاعد: كييف لم تتمكن بعد من بناء مصانع عسكرية لتزويد الجيش بكل ما يحتاجه

جنرال أوكراني متقاعد: كييف لم تتمكن بعد من بناء مصانع عسكرية لتزويد الجيش بكل ما يحتاجه

سبوتنيك عربي

قال الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن الحكومة الأوكرانية لم تتمكن بعد من بناء مصانع عسكرية لتزويد الجيش بكل ما يحتاجه. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T15:22+0000

2024-04-27T15:22+0000

2024-04-27T15:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف كريفونوس على قناة "نيوز روم" على في "يوتيوب"، أنه "لدينا بالفعل مشاكل حتى مع الخراطيش ذات العيارات المختلفة، خلال هذا الوقت، كان من الممكن بناء أكثر من مصنع واحد، وليس اثنين، أو حتى خمسة مصانع لإنتاجها، وهي غير مكلفة نسبيًا 50 مليون دولار، وسيستغرق بناؤه ستة أشهر إذا لم نسرق المال، ولكن ليس لدينا ما يكفي لبناء هذه المصانع".وكما أشار كريفونوس، لا يمكن تنفيذ العمليات العسكرية فقط على حساب بطولة الجنود وأرواحهم، حذر الجنرال المتقاعد من أن أفراد الجيش الأوكراني بدأوا يشتكون أكثر من نقص ذخيرة الأسلحة الصغيرة والقذائف.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20240427/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-ميغ-29-وسو-25-وأكثر-من-ألف-مسيرة-خلال-أسبوع-1088334308.html

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