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كواليس السينما
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الإنسان والثقافة
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البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
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هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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لقاء سبوتنيك
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مرايا العلوم
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
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30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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https://sputnikarabic.ae/20240426/ضابط-أمريكي-يرد-على-تصريح-بايدن-بشأن-روسيا-1088315833.html
ضابط أمريكي يرد على تصريح بايدن بشأن روسيا
ضابط أمريكي يرد على تصريح بايدن بشأن روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن أمريكا لن تدافع بشكل تلقائي عن دول الناتو بسبب المادة 5 من ميثاق الحلف بشأن الرد الجماعي على أي هجوم. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T16:30+0000
2024-04-26T16:30+0000
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "قال بايدن إنه لن يكون أمامنا خيار سوى خوض الحرب إذا تعرض حليفنا في الناتو لهجوم، هذا غير صحيح".وأضاف ديفيس أن المادة الخامسة من ميثاق الحلف لا تنص على الدخول التلقائي في الصراع.وأشار ديفيس إلى أن أمريكا، ستركز في المقام الأول على دستورها، فالكونغرس وحده هو الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن إعلان الحرب أم لا.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ثقته في أن روسيا "ستضرب بالتأكيد" إحدى دول الناتو بمجرد سيطرتها على أوكرانيا.روسيا تكشف عن سبب التصعيد الخطير للتهديد النووي في العالموقد أشارت موسكو مراراً إلى عدم وجود خطط عدوانية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مرارا وتكرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الكتلة تهدف إلى التوسع، الأمر الذي لا يمكنه توفير قدر أكبر من الأمن لأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20240426/إعلام-ألماني-القوات-الأوكرانية-تنهار-على-أحد-أهم-المحاور--1088312339.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يرد على تصريح بايدن بشأن روسيا

16:30 GMT 26.04.2024
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Sergei Stepanov
تابعنا عبر
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن أمريكا لن تدافع بشكل تلقائي عن دول الناتو بسبب المادة 5 من ميثاق الحلف بشأن الرد الجماعي على أي هجوم.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "قال بايدن إنه لن يكون أمامنا خيار سوى خوض الحرب إذا تعرض حليفنا في الناتو لهجوم، هذا غير صحيح".

وتابع ديفيس: "إذا تعرض شخص ما لهجوم، فإنه يعتبر بمثابة هجوم على جميع أعضاء الكتلة، وبعد ذلك فقط تقرر كل دولة بنفسها ما إذا كان إرسال أسلحة أو قوات إلى منطقة القتال يصب في مصلحتها الوطنية".

وأضاف ديفيس أن المادة الخامسة من ميثاق الحلف لا تنص على الدخول التلقائي في الصراع.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
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إعلام ألماني: القوات الأوكرانية تنهار على أحد أهم المحاور
14:24 GMT
وأشار ديفيس إلى أن أمريكا، ستركز في المقام الأول على دستورها، فالكونغرس وحده هو الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن إعلان الحرب أم لا.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ثقته في أن روسيا "ستضرب بالتأكيد" إحدى دول الناتو بمجرد سيطرتها على أوكرانيا.
روسيا تكشف عن سبب التصعيد الخطير للتهديد النووي في العالم
وقد أشارت موسكو مراراً إلى عدم وجود خطط عدوانية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مرارا وتكرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة.
ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الكتلة تهدف إلى التوسع، الأمر الذي لا يمكنه توفير قدر أكبر من الأمن لأوروبا.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزة09:20 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
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