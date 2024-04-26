https://sputnikarabic.ae/20240426/ضابط-أمريكي-يرد-على-تصريح-بايدن-بشأن-روسيا-1088315833.html

ضابط أمريكي يرد على تصريح بايدن بشأن روسيا

ضابط أمريكي يرد على تصريح بايدن بشأن روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن أمريكا لن تدافع بشكل تلقائي عن دول الناتو بسبب المادة 5 من ميثاق الحلف بشأن الرد الجماعي على أي هجوم. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T16:30+0000

2024-04-26T16:30+0000

2024-04-26T16:30+0000

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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "قال بايدن إنه لن يكون أمامنا خيار سوى خوض الحرب إذا تعرض حليفنا في الناتو لهجوم، هذا غير صحيح".وأضاف ديفيس أن المادة الخامسة من ميثاق الحلف لا تنص على الدخول التلقائي في الصراع.وأشار ديفيس إلى أن أمريكا، ستركز في المقام الأول على دستورها، فالكونغرس وحده هو الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن إعلان الحرب أم لا.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ثقته في أن روسيا "ستضرب بالتأكيد" إحدى دول الناتو بمجرد سيطرتها على أوكرانيا.روسيا تكشف عن سبب التصعيد الخطير للتهديد النووي في العالموقد أشارت موسكو مراراً إلى عدم وجود خطط عدوانية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مرارا وتكرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الكتلة تهدف إلى التوسع، الأمر الذي لا يمكنه توفير قدر أكبر من الأمن لأوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20240426/إعلام-ألماني-القوات-الأوكرانية-تنهار-على-أحد-أهم-المحاور--1088312339.html

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