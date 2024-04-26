https://sputnikarabic.ae/20240426/ضابط-أمريكي-يرد-على-تصريح-بايدن-بشأن-روسيا-1088315833.html
ضابط أمريكي يرد على تصريح بايدن بشأن روسيا
ضابط أمريكي يرد على تصريح بايدن بشأن روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن أمريكا لن تدافع بشكل تلقائي عن دول الناتو بسبب المادة 5 من ميثاق الحلف بشأن الرد الجماعي على أي هجوم. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T16:30+0000
2024-04-26T16:30+0000
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "قال بايدن إنه لن يكون أمامنا خيار سوى خوض الحرب إذا تعرض حليفنا في الناتو لهجوم، هذا غير صحيح".وأضاف ديفيس أن المادة الخامسة من ميثاق الحلف لا تنص على الدخول التلقائي في الصراع.وأشار ديفيس إلى أن أمريكا، ستركز في المقام الأول على دستورها، فالكونغرس وحده هو الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن إعلان الحرب أم لا.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ثقته في أن روسيا "ستضرب بالتأكيد" إحدى دول الناتو بمجرد سيطرتها على أوكرانيا.روسيا تكشف عن سبب التصعيد الخطير للتهديد النووي في العالموقد أشارت موسكو مراراً إلى عدم وجود خطط عدوانية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مرارا وتكرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الكتلة تهدف إلى التوسع، الأمر الذي لا يمكنه توفير قدر أكبر من الأمن لأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20240426/إعلام-ألماني-القوات-الأوكرانية-تنهار-على-أحد-أهم-المحاور--1088312339.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يرد على تصريح بايدن بشأن روسيا
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن أمريكا لن تدافع بشكل تلقائي عن دول الناتو بسبب المادة 5 من ميثاق الحلف بشأن الرد الجماعي على أي هجوم.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "قال بايدن إنه لن يكون أمامنا خيار سوى خوض الحرب إذا تعرض حليفنا في الناتو لهجوم، هذا غير صحيح".
وتابع ديفيس: "إذا تعرض شخص ما لهجوم، فإنه يعتبر بمثابة هجوم على جميع أعضاء الكتلة، وبعد ذلك فقط تقرر كل دولة بنفسها ما إذا كان إرسال أسلحة أو قوات إلى منطقة القتال يصب في مصلحتها الوطنية".
وأضاف ديفيس أن المادة الخامسة من ميثاق الحلف لا تنص على الدخول التلقائي في الصراع.
وأشار ديفيس إلى أن أمريكا، ستركز في المقام الأول على دستورها، فالكونغرس وحده هو الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن إعلان الحرب أم لا.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ثقته في أن روسيا "ستضرب بالتأكيد" إحدى دول الناتو بمجرد سيطرتها على أوكرانيا.
وقد أشارت موسكو مراراً إلى عدم وجود خطط عدوانية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي
. وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مرارا وتكرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة.
ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الكتلة تهدف إلى التوسع، الأمر الذي لا يمكنه توفير قدر أكبر من الأمن لأوروبا.