https://sputnikarabic.ae/20240424/مستشار-في-البنتاغون-أمريكا-تدمر-أوكرانيا-بتقديمها-المساعدات-العسكرية-1088250632.html
مستشار في البنتاغون: أمريكا تدمر أوكرانيا بتقديمها المساعدات العسكرية
مستشار في البنتاغون: أمريكا تدمر أوكرانيا بتقديمها المساعدات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن تبني مشروع قانون في الولايات المتحدة يقضي بتقديم 60 مليار دولار كمساعدة... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T12:15+0000
2024-04-24T12:15+0000
2024-04-24T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور على منصة "إكس": "أمل الإدارة الأمريكية في إرسال كل هذه الأموال إلى أوكرانيا هو الاستمرار في التعتيم على التدمير الكامل والمطلق للأمة الأوكرانية".وأشار المستشار السابق إلى أن المبادرة في ساحة المعركة لا تزال خارج مصلحة كييف منذ عدة أشهر."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/ضابط-سويسري-المساعدات-الأوكرانية-تصب-في-مصلحة-المجمع-الصناعي-العسكري-الأمريكي-1088234425.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مستشار في البنتاغون: أمريكا تدمر أوكرانيا بتقديمها المساعدات العسكرية
أفاد المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن تبني مشروع قانون في الولايات المتحدة يقضي بتقديم 60 مليار دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف لن يساعد في حل الصراع ولن يؤدي إلا إلى "إطالة أمد إراقة الدماء".
وقال ماكغريغور على منصة "إكس": "أمل الإدارة الأمريكية في إرسال كل هذه الأموال إلى أوكرانيا هو الاستمرار في التعتيم على التدمير الكامل والمطلق للأمة الأوكرانية".
وأشار المستشار السابق إلى أن المبادرة في ساحة المعركة لا تزال خارج مصلحة كييف منذ عدة أشهر.
وأضاف : "هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة، ولسوء الحظ، فإن الوضع سيزداد سوءًا مع حلول أشهر الصيف".
وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.