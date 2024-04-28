https://sputnikarabic.ae/20240428/السفير-الإيراني-لدى-دمشق-سنرد-على-أي-عدوان-ولم-نستخدم-ترسانتنا-التسليحية-الحديثة-حتى-الآن-1088359818.html

السفير الإيراني لدى دمشق: سنرد على أي عدوان ولم نستخدم ترسانتنا التسليحية الحديثة حتى الآن

السفير الإيراني لدى دمشق: سنرد على أي عدوان ولم نستخدم ترسانتنا التسليحية الحديثة حتى الآن

سبوتنيك عربي

أكد السفير الإيراني لدى دمشق، حسين أكبري، أن أي استهداف للمصالح الإيرانية، ومن أي مكان في العالم، سيتم الرد عليه من قبل طهران. 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T13:55+0000

2024-04-28T13:55+0000

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وقال أكبري في حديث لـ"سبوتنيك" في مقر السفارة في دمشق: "العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية جاء على خلفية الرفض العالمي لجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان بحق الأطفال والنساء في غزة، ورغم ذلك فهي لم تستطع خلال الأشهر السبعة الماضية تحقيق أي من أهدافها".وكشف السفير أكبري أن إيران استخدمت ترسانتها التسليحية القديمة في الرد على العدوان الإسرائيلي على قنصلية طهران بدمشق، مشيرا إلى أن فحوى الرسائل التي تقف وراء ذلك تتلخص: وأوضح أكبري: "برأينا، فالعقاب الذي نالته اسرائيل سيكون درسا مجديا لنتنياهو وحلفائه ومن سيخلفه".وأضاف أكبري: "(رئيس الحكومة الإسرائيلية) نتنياهو كان يتطلع إلى إقحام إيران في حرب شاملة بعد ضرب قنصليتنا في دمشق، ولذلك قام متعمدا باستهداف مركز دبلوماسي تابع لجمهورية إيران كما قام باغتيال قادة عسكريين لهم شأن كبير".وبين السفير الإيراني أن "الكيان الاسرائيلي بات يعلم أنه لا طريق أمامه للتغطية على (هزيمة غزة)، سوى ارتكاب المزيد من الجرائم في ساحات أخرى".ونفى السفير أكبري ما تم تداوله أخيرا حول تقليص الحضور الإيراني في سوريا، مضيفا أن طهران مستعدة لتعزيز وجودها أكثر في سوريا، حال طلبت دمشق ذلك.حرب شاملة لتعويض "الذل الإسرائيلي"وأضاف السفير الإيراني حسين أكبري في حديثه لـ"سبوتنيك": واستدرك السفير أكبري بالقول: "لكن إسرائيل لم تقم بحسابات دقيقة لخطوتها، وهي لم تسأل نفسها قبل البدء بهذه الخطوات ماذا سيكون الرد الإيراني؟ هم توقعوا أن لديهم منظومات دفاعية قوية وحديثة، وحلفاء داعمين بشكل كامل، وأن إيران بعيدة عنهم كثيراً ولن تطالهم يدها، ولكن الرد الذي قامت به إيران قدم الجواب الصحيح والكامل لإسرائيل بما يخالف توقعاتها".وأوضح أكبري: "في النتيجة، اسنتتج الأمريكيون والإسرئيليون بأنهم ساروا في الطريق الخطأ".إسرائيل تتصرف باستقلالية عن واشنطنوحول مدى التوافق الإسرائيلي الأمريكي إزاء المجازر في غزة، والهجمات التي تشنها تل أبيب خارج الحدود، قال السفير الإيراني لدى دمشق: "لم نستخدم ترسانتنا الصاورخية الجديدة"ورأى السفير الإيراني لدى دمشق بأن "إسرائيل، مع أمريكا، كانتا تعتقدان بأن لديها القدرة، ولكن الرد الذي قمنا به كرس توازنا جديدا في القوة والقدرة، فوجد الإسرائيليون أنفسهم من دون داعم لهذه الحرب، كما علموا بأن قدراتهم الدفاعية لا تستطيع مواجهة ردّنا على العدوان، رغم أننا استخدمنا ترسانة الجيل الثالث والرابع، أي ترسانة الجيل القديم من أسلحتنا ولم نستخدم ترسانتنا الحديثة".وقال السفير أكبري إن استخدام الترسانة التسليحية الإيرانية في الرد على العدوان الإسرائيلي "ينسجم مع هدفنا في إرسال رسالة إلى إسرائيل مفادها أنكم لا تسطيعون أن تقفوا أمام الترسانة القديمة لدينا فما بالكم بالجديدة، أما الرسالة الثانية فهي أننا استهدفنا نقطة بعيدة وآمنة في إسرائيل، ما يعني بأن جميع الإسرائيليين معرضين لصواريخنا من الترسانة القديمة".وأوضح أكبري: "المقاومة هزمت إسرائيل"وتناول السفير الإيراني ما يراه "نقطة مهمة جدا" وتتمثل في أن "التاريخ سيسجل بأن إسرائيل هزمت أمام مجموعات المقاومة في غزة".ويرى أكبري بأن "نتنياهو يخوض حربه على غزة للحفاظ على بقائه، وقد يكون هناك نخب داخل إسرائيل ترفض استراتيجيته بحكم معرفتهم بأنها ستصل إلى طريق مسدود، كما أن جميع حلفاء الكيان الصهيوني، أمريكا والغرب وغيرهم، سخروا جميع الإمكانيات والتسهيلات للجرائم التي تقوم بها إسرائيل، وغضوا أبصارهم عن قتل الأطفال وتدمير وتهجير المدنيين لعله يحقق إنجازا ما".ويرى السفير الإيراني لدى دمشق بأن "الكيان الصهيوني، ورغم ارتكابه أفظع الجرائم، إلا أنه لم يستطع على مدى الأشهر الـ7 الماضية، تحقيق أقل الأهداف التي وضعها، كما أن الدول الداعمة له اقتنعت بعدم قدرته على الاستمرار والدخول في المفاوضات، لأنه في حال دخوله للمفاوضات سيلقى هزيمة أيضا".حرب "نتنياهو"وأكد السفير الإيراني لدى دمشق أن مسؤولية أممية لكبح جرائم إسرائيلوقال السفير الإيراني في دمشق إن "الكيان الإسرائيلي بات يعلم أنه لا طريق أمامه سوى ارتكاب الجرائم للوصول إلى الانتصارات في ساحات أخرى".وأشار أكبري إلى أنوأوضح السفير أكبري بأنه على "الدول المستقلة الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، أن تدافع عن قيمة توقيعها، وأن تدافع عن قيمها وتتخذ خطوات ضد الكيان الصهيوني، لأن أصحاب الضمائر الحية وكل الأحرار في العالم وصلوا إلى حقيقة ماهية الكيان الصهيوني، ويجب على كل العالم أن يدافع عن حرمة الأماكن الدبلوماسية، لأنه إذا لم يفعل ذلك فهذا سيشجع الكيان الإسرائيلي على استهداف العديد من الدول الأخرى".روسيا الحليفة في عالم جديدوحول الموقف الروسي، والدعم الذي قدمه الاتحاد الروسي إزاء حق إيران في حماية سيادتها، أكد السفير الإيراني بأن "روسيا لعبت دورا مهما في المنطقة، فهي دولة حليفة لإيران، وكانت صوتا داعما قويا ضمن المحافل الدولية، وهدفها واضح تماما يتمثل في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله".وأكد السفير الإيراني لدى دمشق على أن نظام الهمينة على منطقة الشرق الأوسط تغير اليوم بفعل المقاومة، وها هو عالم جديد يولد فيها، مضيفا:ونوه السفير أكبري بزيادة قوة وتيارات المقاومة المناهضة للكیان الصهیوني في المنطقة، قائلا: "اليوم، أصبحت المقاومة في فلسطين والله ولبنان وسوريا واليمن وإيران، أقوى وأكثر قدرة وتفوقا من السابق في جميع المجالات، والمؤشرات تدل على انهيار وتراجع هيمنة واشنطن وحلفائها، کما تدل الظروف الداخلية للكيان الصهيوني أنه فشل في حل مشاكله الداخلية".وعلى التوازي، لفت أكبري إلى ظهور قوى جديدة على الساحة الدولية، مضيفا:المقاومة لا تريد الحرب.. ولن تستسلموأضاف السفير الإيراني في حديثه أن "إيران، وبصفتها عضوا في محور المقاومة، تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، لإخراج الفلسطينيين من هذه المحنة المؤقتة، وهم بطبيعة الحال على قناعة تامة بأن الأزمة في المنطقة أزمة مؤقتة، وأي قرار في هذا المنعطف التاريخي سيؤثر بشكل كبير في مستقبل المقاومة كلها".وأكد السفير أكبري أنه "من زمن طويل، لا تبحث جميع تيارات المقاومة عن توسيع الحرب، لكنهم بطبيعة الحال لا يقبلون الاستسلام، وحتى الآن، نحن نسير بنفس هذه الاستراتيجية".مستعدون لتعزيز حضورنا في سورياوحول تقليص الوجود الإيراني في سوريا خلال الآونة الأخيرة، نفى السفير الإيراني في دمشق ما يتم تداوله عبر العديد من وسائل الاعلام عن تقليص الوجود الإيراني، وانسحاب مستشاريه من العديد من المناطق السورية.وأوضح أكبري أن "العلاقة الإيرانية السورية تسير بوتائر أفضل باضطراد، رغم محاولة الغرب من ارتكاب جرائمه المتكررة، أضعاف هذه العلاقة، إلى جانب استخدام الإعلام لبث أخبار مضللة"، لافتاً إلى أن "حياة الإيرانين في سوريا تسير بشكل طبيعي، ولو توجهنا إلى المدرسة الإيرانية في دمشق، سنجد أن الطلاب من الجالية الإيرانية يتابعون مراحلهم التعليمية بشكل يومي دون توقف، كما أن جميع العاملين في السفارة موجودون مع عائلتهم بشكل آمن في سوريا".وأكمل السفير الإيراني لدى دمشق قائلا: "في حال أبدى الجانب السوري الرغبة بتواجد إيراني أكثف، فسنفعل ذلك، فبحكم المعاهدات والاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين، إيران مستعدة على التواجد بشكل أكثر في سوريا".وأكد السفير أكبري أن العلاقة مع سوريا تسير من حسن إلى أحسن: "خلال اليومين الماضين، كان لدينا اجتماع مع المسؤولين الاقتصاديين لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بشكل جدي وفعال، وفي الأسبوع القادم، سيتجه نحو 100 شخصية سياسية وإقتصادية سورية إلى إيران للمشاركة في معرض "إكسبو إيران"، كما تم تبادل العديد من الزيارات الرسمية خلال الشهر الماضي منها زيارة وزير الخارجية الإيراني، واللجنة القضائية الإيرانية".واختتم بالقول: "العلاقات بين الجانبين تتجه نحو الإرادة الأقوى والتطور والعزيمة".

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