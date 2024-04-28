https://sputnikarabic.ae/20240428/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-بولندا-بشأن-الأسلحة-النووية-1088355672.html

الكرملين يعلق على تصريحات بولندا بشأن الأسلحة النووية

الكرملين يعلق على تصريحات بولندا بشأن الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات رئيس بولندا، أندريه دودا، حول استعداد وارسو لنشر الأسلحة النووية الأمريكية، بأنها أثارت الخوف في... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T12:17+0000

2024-04-28T12:17+0000

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وقال بيسكوف خلال مقابلة متلفزة: "تحاول بولندا دائمًا أن تكون في الصدارة، ويبدو لي أن تصريحات دودا، أثارت الخوف في أمريكا وفي عدد من العواصم الأوروبية الأخرى، لأنها سارعت إلى نفي مثل هذه الخطط".وقال: "تظهر هذه التصريحات سلسلة الأفكار، تبذل العواصم الأوروبية قصارى جهدها لتصعيد التوترات، والترويج للأفكار بكل الطرق الممكنة، وتحاول خداع مواطنيها بقصص الرعب هذه عن الروس الرهيبين الذين لن يتوقفوا أبدًا وسيمضون قدمًا، وهو أمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق".وتابع: "بهذه الطريقة، البعض يستر على مشاكله الاقتصادية الداخلية، والبعض الآخر يستر على مشاكله السياسية الداخلية، والبعض الآخر يحاول التعويض عن فقدان صورته، وما إلى ذلك. نحن نرى بالفعل مثل هذه الحملة تحدث للأسف".وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".

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