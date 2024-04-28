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الكرملين يعلق على تصريحات بولندا بشأن الأسلحة النووية
الكرملين يعلق على تصريحات بولندا بشأن الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات رئيس بولندا، أندريه دودا، حول استعداد وارسو لنشر الأسلحة النووية الأمريكية، بأنها أثارت الخوف في... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T12:17+0000
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وقال بيسكوف خلال مقابلة متلفزة: "تحاول بولندا دائمًا أن تكون في الصدارة، ويبدو لي أن تصريحات دودا، أثارت الخوف في أمريكا وفي عدد من العواصم الأوروبية الأخرى، لأنها سارعت إلى نفي مثل هذه الخطط".وقال: "تظهر هذه التصريحات سلسلة الأفكار، تبذل العواصم الأوروبية قصارى جهدها لتصعيد التوترات، والترويج للأفكار بكل الطرق الممكنة، وتحاول خداع مواطنيها بقصص الرعب هذه عن الروس الرهيبين الذين لن يتوقفوا أبدًا وسيمضون قدمًا، وهو أمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق".وتابع: "بهذه الطريقة، البعض يستر على مشاكله الاقتصادية الداخلية، والبعض الآخر يستر على مشاكله السياسية الداخلية، والبعض الآخر يحاول التعويض عن فقدان صورته، وما إلى ذلك. نحن نرى بالفعل مثل هذه الحملة تحدث للأسف".وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240428/الكرملين-مصادرة-الأصول-الروسية-ستكون-بمثابة-مسمار-في-نعش-النظام-الاقتصادي-الغربي-1088353159.html
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الكرملين يعلق على تصريحات بولندا بشأن الأسلحة النووية

12:17 GMT 28.04.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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تابعنا عبر
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات رئيس بولندا، أندريه دودا، حول استعداد وارسو لنشر الأسلحة النووية الأمريكية، بأنها أثارت الخوف في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية.
وقال بيسكوف خلال مقابلة متلفزة: "تحاول بولندا دائمًا أن تكون في الصدارة، ويبدو لي أن تصريحات دودا، أثارت الخوف في أمريكا وفي عدد من العواصم الأوروبية الأخرى، لأنها سارعت إلى نفي مثل هذه الخطط".
وأشار بيسكوف إلى أن العواصم الأوروبية تثير التوتر بقصص رعب لا أساس لها من الصحة عن الروس الذين يزعمون أنهم لن يتوقفوا أبدا، بهذه الطريقة يحاول الغرب خداع شعبه.
وقال: "تظهر هذه التصريحات سلسلة الأفكار، تبذل العواصم الأوروبية قصارى جهدها لتصعيد التوترات، والترويج للأفكار بكل الطرق الممكنة، وتحاول خداع مواطنيها بقصص الرعب هذه عن الروس الرهيبين الذين لن يتوقفوا أبدًا وسيمضون قدمًا، وهو أمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق".
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وتابع: "بهذه الطريقة، البعض يستر على مشاكله الاقتصادية الداخلية، والبعض الآخر يستر على مشاكله السياسية الداخلية، والبعض الآخر يحاول التعويض عن فقدان صورته، وما إلى ذلك. نحن نرى بالفعل مثل هذه الحملة تحدث للأسف".

حتى الآن، عدد قليل من الناس على استعداد للاستماع إلى الحقيقة ومحاولة العثور عليها في مكان ما، ولكن دعونا نأمل أن يزيد عدد هؤلاء الأشخاص والقوى السياسية.

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.
وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".
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