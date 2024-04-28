https://sputnikarabic.ae/20240428/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-بولندا-بشأن-الأسلحة-النووية-1088355672.html
الكرملين يعلق على تصريحات بولندا بشأن الأسلحة النووية
الكرملين يعلق على تصريحات بولندا بشأن الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات رئيس بولندا، أندريه دودا، حول استعداد وارسو لنشر الأسلحة النووية الأمريكية، بأنها أثارت الخوف في... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T12:17+0000
2024-04-28T12:17+0000
2024-04-28T12:17+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97.jpg
وقال بيسكوف خلال مقابلة متلفزة: "تحاول بولندا دائمًا أن تكون في الصدارة، ويبدو لي أن تصريحات دودا، أثارت الخوف في أمريكا وفي عدد من العواصم الأوروبية الأخرى، لأنها سارعت إلى نفي مثل هذه الخطط".وقال: "تظهر هذه التصريحات سلسلة الأفكار، تبذل العواصم الأوروبية قصارى جهدها لتصعيد التوترات، والترويج للأفكار بكل الطرق الممكنة، وتحاول خداع مواطنيها بقصص الرعب هذه عن الروس الرهيبين الذين لن يتوقفوا أبدًا وسيمضون قدمًا، وهو أمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق".وتابع: "بهذه الطريقة، البعض يستر على مشاكله الاقتصادية الداخلية، والبعض الآخر يستر على مشاكله السياسية الداخلية، والبعض الآخر يحاول التعويض عن فقدان صورته، وما إلى ذلك. نحن نرى بالفعل مثل هذه الحملة تحدث للأسف".وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240428/الكرملين-مصادرة-الأصول-الروسية-ستكون-بمثابة-مسمار-في-نعش-النظام-الاقتصادي-الغربي-1088353159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_bc12b9addeb7bf5a3ac634acfeedbc6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين يعلق على تصريحات بولندا بشأن الأسلحة النووية
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات رئيس بولندا، أندريه دودا، حول استعداد وارسو لنشر الأسلحة النووية الأمريكية، بأنها أثارت الخوف في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية.
وقال بيسكوف خلال مقابلة متلفزة: "تحاول بولندا دائمًا أن تكون في الصدارة، ويبدو لي أن تصريحات دودا، أثارت الخوف في أمريكا وفي عدد من العواصم الأوروبية الأخرى، لأنها سارعت إلى نفي مثل هذه الخطط".
وأشار بيسكوف إلى أن العواصم الأوروبية تثير التوتر بقصص رعب لا أساس لها من الصحة عن الروس الذين يزعمون أنهم لن يتوقفوا أبدا، بهذه الطريقة يحاول الغرب خداع شعبه.
وقال: "تظهر هذه التصريحات سلسلة الأفكار، تبذل العواصم الأوروبية قصارى جهدها لتصعيد التوترات، والترويج للأفكار بكل الطرق الممكنة، وتحاول خداع مواطنيها بقصص الرعب هذه عن الروس الرهيبين الذين لن يتوقفوا أبدًا وسيمضون قدمًا، وهو أمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق".
وتابع: "بهذه الطريقة، البعض يستر على مشاكله الاقتصادية الداخلية، والبعض الآخر يستر على مشاكله السياسية الداخلية، والبعض الآخر يحاول التعويض عن فقدان صورته، وما إلى ذلك. نحن نرى بالفعل مثل هذه الحملة تحدث للأسف".
حتى الآن، عدد قليل من الناس على استعداد للاستماع إلى الحقيقة ومحاولة العثور عليها في مكان ما، ولكن دعونا نأمل أن يزيد عدد هؤلاء الأشخاص والقوى السياسية.
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.
وقال الرئيس البولدني خلال مقابلة: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية
أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".