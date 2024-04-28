https://sputnikarabic.ae/20240428/بعد-حادث-السيارة-بن-غفير-يخرج-من-المستشفى-ويقرر-العودة-إلى-العمل-الثلاثاء-1088351853.html

بعد حادث السيارة.. بن غفير يخرج من المستشفى ويقرر العودة إلى العمل الثلاثاء

بعد حادث السيارة.. بن غفير يخرج من المستشفى ويقرر العودة إلى العمل الثلاثاء

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، خروجه من المستشفى معافا من الإصابات التي لحقت به إثر حادث السير الذي تعرض له يوم الجمعة... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T08:50+0000

2024-04-28T08:50+0000

2024-04-28T08:50+0000

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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن بن غفير نفسه، إعلانه خروجه من مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس، معربا عن شكره للآلاف من الإسرائيليين الذين صلوا من أجل تعافيه. وقال بن غفير:وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على أنه لن يمنعه أي حادث أو إصابة من العودة للعمل في إسرائيل، وأنه قرر العودة إلى العمل الثلاثاء المقبل. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مستشفى هداسا عين كارم في القدس، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أصيب بكسر في ضلوعه، إثر حادث السير الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي، بعد أن تجاوزت سيارته الإشارة الحمراء.وجاء في بيان من المستشفى، فجر اليوم الأحد، أن بن غفير يعاني أيضا من كدمات، ووصفت إصاباته بـ"الطفيفة"، على الرغم من أنه سيبقى مرة أخرى في المركز الطبي طوال الليل للمراقبة، وأضافت أن إحدى بنات بن غفير أُعيدت إلى منزلها، بعد أن أصيبت بجروح طفيفة في الحادث، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ولم يتطرق بيان المستشفى إلى السائق أو الحارس، الذي قال مكتب بن غفير إنه أصيب.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال في أول بيان له بعد حادث السير، أمس السبت عبر منصة "إكس" إنه يتعافى، وأنه عاد إلى العمل فورا من سريره في المستشفى. وأضاف أنه ينوي العودة إلى الحياة الطبيعية قريبا جدا، وأنه في الوقت الحالي يتخذ القرارت.وتابع مشيرا إلى أن حادث السير الذي تعرض له، تم خلاله تحييد إرهابي على يد مواطن إسرائيلي يحمل سلاحا تسلمه ضمن برنامج الإصلاح الذي قام له.وتابع بن غفير في بيانه أنه لسوء الحظ، يعتبر نفسه الشخصية الأكثر تعرضا للتهديد في إسرائيل في الوقت الحالي، أنه من المحرج أن يرى الناس علنا وهم يتمنون موته، من بينهم ضابط شرطة سابق.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله إلى المستشفى.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.

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