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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يصاب بكسر في الضلوع بعد حادث السير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يصاب بكسر في الضلوع بعد حادث السير
سبوتنيك عربي
أفادت مستشفى هداسا عين كارم في القدس، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أصيب بكسر في ضلوعه، إثر حادث السير الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي، بعد... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T06:01+0000
2024-04-28T06:01+0000
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وجاء في بيان من المستشفى، فجر اليوم الأحد، أن بن غفير يعاني أيضا من كدمات، ووصفت إصاباته بـ"الطفيفة"، على الرغم من أنه سيبقى مرة أخرى في المركز الطبي طوال الليل للمراقبة.وأضافت المستشفى أن إحدى بنات بن غفير أُعيدت إلى منزلها، بعد أن أصيبت بجروح طفيفة في الحادث، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ولم يتطرق بيان المستشفى إلى السائق أو الحارس، الذي قال مكتب بن غفير إنه أصيب.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال في أول بيان له بعد حادث السير، أمس السبت عبر منصة "إكس" إنه يتعافى، وأنه عاد إلى العمل فورا من سريره في المستشفى.وأضاف أنه ينوي العودة إلى الحياة الطبيعية قريبا جدا، وأنه في الوقت الحالي يتخذ القرارت.وتابع مشيرا إلى أن حادث السير الذي تعرض له، تم خلاله تحييد إرهابي على يد مواطن إسرائيلي يحمل سلاحا تسلمه ضمن برنامج الإصلاح الذي قام له.وتابع بن غفير في بيانه أنه لسوء الحظ، يعتبر نفسه الشخصية الأكثر تعرضا للتهديد في إسرائيل في الوقت الحالي، أنه من المحرج أن يرى الناس علنا وهم يتمنون موته، من بينهم ضابط شرطة سابق.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله إلى المستشفى.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يصاب بكسر في الضلوع بعد حادث السير

06:01 GMT 28.04.2024
© AP Photo / Abir Sultanوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
أفادت مستشفى هداسا عين كارم في القدس، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أصيب بكسر في ضلوعه، إثر حادث السير الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي، بعد أن تجاوزت سيارته الإشارة الحمراء.
وجاء في بيان من المستشفى، فجر اليوم الأحد، أن بن غفير يعاني أيضا من كدمات، ووصفت إصاباته بـ"الطفيفة"، على الرغم من أنه سيبقى مرة أخرى في المركز الطبي طوال الليل للمراقبة.
وأضافت المستشفى أن إحدى بنات بن غفير أُعيدت إلى منزلها، بعد أن أصيبت بجروح طفيفة في الحادث، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ولم يتطرق بيان المستشفى إلى السائق أو الحارس، الذي قال مكتب بن غفير إنه أصيب.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال في أول بيان له بعد حادث السير، أمس السبت عبر منصة "إكس" إنه يتعافى، وأنه عاد إلى العمل فورا من سريره في المستشفى.
وأضاف أنه ينوي العودة إلى الحياة الطبيعية قريبا جدا، وأنه في الوقت الحالي يتخذ القرارت.
وتابع مشيرا إلى أن حادث السير الذي تعرض له، تم خلاله تحييد إرهابي على يد مواطن إسرائيلي يحمل سلاحا تسلمه ضمن برنامج الإصلاح الذي قام له.
وتابع بن غفير في بيانه أنه لسوء الحظ، يعتبر نفسه الشخصية الأكثر تعرضا للتهديد في إسرائيل في الوقت الحالي، أنه من المحرج أن يرى الناس علنا وهم يتمنون موته، من بينهم ضابط شرطة سابق.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
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24 أبريل, 20:30 GMT
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله إلى المستشفى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.
وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.
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