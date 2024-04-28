https://sputnikarabic.ae/20240428/عباس-يناشد-أمريكا-لمنع-إسرائيل-من-شن-عملية-عسكرية-في-رفح-فيديو-1088352428.html
عباس يناشد أمريكا لمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح... فيديو
عباس يناشد أمريكا لمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح... فيديو
سبوتنيك عربي
ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الولايات المتحدة منع إسرائيل من شن عملية عسكرية في مدنية رفح جنوبي قطاع غزة. 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T09:12+0000
2024-04-28T09:12+0000
2024-04-28T09:12+0000
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وقال عباس في كلمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي "نناشد أمريكا بالإيعاز بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح لأنها هي الدولة الوحيدة القادرة على منع ارتكاب هذه الجريمة".وأعرب عباس عن قلقه من أن تتجه إسرائيل نحو الضفة الغربية بعد غزة، محذرا أيضا من أي مخططات لتهجير الفلسطينيين.وأضاف "نناشد الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار اعترافها بإسرائيل".وفي وقت سابق، كشفت تقارير بريطانية، أن "إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة حول قطاع غزة، استعدادًا للدخول إلى رفح".بينما أفادت تقارير إسرائيلية بأن ربع مليون فلسطيني غادروا رفح بعد أن سحب الجيش الإسرائيلي قواته من غزة واتجهوا إلى منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى في القطاع.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان يعتزم إرسال إعلانات هذا الأسبوع تدعو سكان رفح إلى المغادرة.ثم جاء قرار نتنياهو بتأجيل الخطوة في اللحظة الأخيرة، بعد تعرض البلاد لهجوم صاروخي من إيران، ورغبته في الحصول على الدعم الأمريكي الكامل.ووفقا للهيئة، فإن إسرائيل ستوفر في الأسبوعين المقبلين 10 آلاف خيمة وتحضرها إلى المنطقة خارج رفح، فضلا عن شراء 30 ألف خيمة إضافية سيتم توفيرها لاحقا.ويأتي ذلك على ضوء الأنباء المتزايدة عن عملية برية في رفح قادمة لا محالة وفق التصريحات الرسمية في إسرائيل، لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
https://sputnikarabic.ae/20240428/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-سنعلق-العملية-في-رفح-إذا-لزم-الأمر-من-أجل-التوصل-إلى-اتفاق-1088349500.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
عباس يناشد أمريكا لمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح... فيديو
ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الولايات المتحدة منع إسرائيل من شن عملية عسكرية في مدنية رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال عباس في كلمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي "نناشد أمريكا بالإيعاز بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح لأنها هي الدولة الوحيدة القادرة على منع ارتكاب هذه الجريمة".
وأعرب عباس عن قلقه من أن تتجه إسرائيل نحو الضفة الغربية بعد غزة، محذرا أيضا من أي مخططات لتهجير الفلسطينيين.
وأضاف "نناشد الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار اعترافها بإسرائيل".
وفي وقت سابق، كشفت تقارير بريطانية، أن "إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة
حول قطاع غزة، استعدادًا للدخول إلى رفح".
بينما أفادت تقارير إسرائيلية بأن ربع مليون فلسطيني غادروا رفح بعد أن سحب الجيش الإسرائيلي قواته من غزة واتجهوا إلى منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى في القطاع.
وذكرت
هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان يعتزم إرسال إعلانات هذا الأسبوع تدعو سكان رفح إلى المغادرة.
ثم جاء قرار نتنياهو بتأجيل الخطوة في اللحظة الأخيرة، بعد تعرض البلاد لهجوم صاروخي من إيران، ورغبته في الحصول على الدعم الأمريكي الكامل.
ووفقا للهيئة، فإن إسرائيل ستوفر في الأسبوعين المقبلين 10 آلاف خيمة وتحضرها إلى المنطقة خارج رفح، فضلا عن شراء 30 ألف خيمة إضافية سيتم توفيرها لاحقا.
ويأتي ذلك على ضوء الأنباء المتزايدة عن عملية برية في رفح
قادمة لا محالة وفق التصريحات الرسمية في إسرائيل، لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.