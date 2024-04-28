https://sputnikarabic.ae/20240428/غانتس-ردا-على-سموتريش-وبن-غفير-الدخول-إلى-رفح-مهم-لكن-إعادة-الأسرى-الإسرائيليين-أهم-1088360957.html

غانتس ردا على سموتريش وبن غفير: الدخول إلى رفح مهم لكن إعادة الأسرى الإسرائيليين أهم

غانتس ردا على سموتريش وبن غفير: الدخول إلى رفح مهم لكن إعادة الأسرى الإسرائيليين أهم

سبوتنيك عربي

هدد عضو مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إن عارضت مقترحا جيدا لصفقة تبادل لا تنهي الحرب. 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T13:49+0000

2024-04-28T13:49+0000

2024-04-28T13:49+0000

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وقال غانتس، إن "الدخول إلى رفح مهم، لكن إعادة الأسرى الإسرائيليين أهم"، مضيفا أنه "لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة، إذا منع وزراء فيها منحى صفقة لإعادة الأسرى يلقى دعما من أجهزة الأمن". وأصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، في وقت سابق اليوم، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء العملية العسكرية في رفح.وقال سموتريتش في بيان مصور إن "الموافقة على المقترح المصري هو استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على ظهور مئات جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة، ويحكم بالإعدام على المحتجزين الذين لم تشملهم الصفقة".وتابع "إذا قررتم رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها الحق في الوجود".وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المقترح الذي طرحته مصر. وذكرت الصحيفة أن "المقترح يشمل تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح".وكان زعيم المعارضة يائير لابيد قد صرح، أمس السبت، بأنه مستعد للتدخل وإنقاذ الحكومة إذا سعى السياسيون اليمينيون المتطرفون مثل سموتريتش نفسه إلى مغادرتها.يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب لحماس عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا"، متوقعا أن يتلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال الـ48 ساعة المقبلة.وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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https://sputnikarabic.ae/20240428/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-أبدينا-مرونة-في-عودة-النازحين-إلى-شمالي-غزة-مقابل-استمرار-عملية-رفح-1088355281.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن