https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الروسي-يدمر-حظائر-الطائرات-الأوكرانية-في-مطار-كامينكا-1088354423.html
الجيش الروسي يدمر حظائر المسيرات الأوكرانية في مطار كامينكا ويسقط 5 صواريخ "أتاكمز"
الجيش الروسي يدمر حظائر المسيرات الأوكرانية في مطار كامينكا ويسقط 5 صواريخ "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت حظائر الطائرات الأوكرانية دون طيار الهجومية في مطار كامينكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T11:19+0000
2024-04-28T11:19+0000
2024-04-28T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية حظائر طائرات هجومية دون طيار في مطار كامينكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأكد البيان أن انظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع و46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضاف البيان: قامت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بافلوفكا ولوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 85 جنديا، و4 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز "بي إتش-2000" ومدفع من طراز "غفوزديكا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الروسي-يسيطر-على-بلدة-نوفوباخموتوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088353588.html
https://sputnikarabic.ae/20240428/إعلام-روسيا-حققت-نقلة-نوعية-لامتلاك-جيش-أقوى-1088353666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يدمر حظائر المسيرات الأوكرانية في مطار كامينكا ويسقط 5 صواريخ "أتاكمز"
11:19 GMT 28.04.2024 (تم التحديث: 11:50 GMT 28.04.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت حظائر الطائرات الأوكرانية دون طيار الهجومية في مطار كامينكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 5 صواريخ من طراز "أتاكمز".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية حظائر طائرات هجومية دون طيار في مطار كامينكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وتم ضرب المستودعات التي تحتوي على ذخيرة الطيران ومعدات الطيران في مطارات بريلوكي في مقاطعة تشيرنيهيف وستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، ونقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 121 منطقة.
وأكد البيان أن انظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع و46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف البيان: قامت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بافلوفكا ولوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 85 جنديا، و4 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز "بي إتش-2000" ومدفع من طراز "غفوزديكا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.