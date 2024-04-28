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مسؤول عماني: استثمارات سعودية مهمة في السلطنة خلال السنوات المقبلة
مسؤول عماني: استثمارات سعودية مهمة في السلطنة خلال السنوات المقبلة
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول عماني أهداف مذكرة التفاهم التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة المالية العمانية، لتمويل مشروع إنشاء مدينة "المضيبي الصناعية". 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T17:06+0000
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وفق بيان الصندوق، تهدف المذكرة عبر منحة بقيمة 40 مليون دولار، إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية من خلال إنشاء مدينة متكاملة، بكافة خدمات البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير مختلف الصناعات في ولاية "المضيبي".وفي فبراير/ شباط 2023، وقّع الصندوق السعودي للتنمية، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العمانية لتمويل مشروعٍ تنموي في البنية التحتية بسلطنة عُمان بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي (320.4 مليون دولار).في الإطار، قال خلفان الطوقي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، إن التمويل السعودي للمناطق الصناعية في السلطنة ليس الأول من نوعه، إذ سبقه تمويل لمدينة "الظاهرة" الصناعية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك اشتراطات بين البلدين غير معلنة، بشأن الفائدة والمدة الزمنية، وكذلك فيما يتعلق بنسبة الشراكة.ولفت إلى أهمية المنطقة، نظرا للتوجه العماني الخاص بتنمية المحافظات، ما يشكل أهمية خاصة لمنطقة "المضيبي الصناعية"، لتوسطها العديد من المحافظات والمدن العمانية الهامة.يشير الطوقي إلى أن المنطقة مهيئة لتصبح "منطقة صناعية"، إذ تبعد عن بعض المناطق الصناعية الأخرى بنحو 150 كيلو متر، لافتا إلى أن المنطقة تعد للصناعات الخفيفة في العديد من القطاعات، "لم يعلن عنها بشكل رسمي".وفق المسؤول العماني، فإن المنطقة توفر الآلاف من فرص العمل لأهالي المنطقة، وتحول دون الهجرة إلى العاصمة، وتسهم في تنمية المنطقة، وشدد على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، والآثار الإيجابية للاستثمارات السعودية في السلطنة.وفي 21 أبريل/ نيسان، وقّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان؛ اتفاقية تمويل تنموية مع بنك التنمية العماني بقيمة 67 مليون دولار.جاءت الاتفاقية ضمن إطار برنامج الدعم المقدم من السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار.وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان تأسيس صندوق استثمار برأسمال يبلغ ملياري ريال (5.2 مليار دولار) لدعم وتعزيز المنظومة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد في السلطنة، بالشراكة مع جهاز الاستثمار العماني.
https://sputnikarabic.ae/20230606/السفير-الإيراني-لدى-سلطنة-عمان-يلتقي-سفراء-السعودية-والكويت-والعراق-1077806909.html
https://sputnikarabic.ae/20240314/خبراء-إنشاء-البولي-سيليكون-بـصحار-يعزز-استراتيجية-سلطنة-عمان-بشأن-الهيدروجين-الأخضر-1086986811.html
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العالم العربي, حصري, سلطنة عمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
العالم العربي, حصري, سلطنة عمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد

مسؤول عماني: استثمارات سعودية مهمة في السلطنة خلال السنوات المقبلة

17:06 GMT 28.04.2024
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEMعلم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEM
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حصري
كشف مسؤول عماني أهداف مذكرة التفاهم التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة المالية العمانية، لتمويل مشروع إنشاء مدينة "المضيبي الصناعية".
وفق بيان الصندوق، تهدف المذكرة عبر منحة بقيمة 40 مليون دولار، إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية من خلال إنشاء مدينة متكاملة، بكافة خدمات البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير مختلف الصناعات في ولاية "المضيبي".
وفي فبراير/ شباط 2023، وقّع الصندوق السعودي للتنمية، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العمانية لتمويل مشروعٍ تنموي في البنية التحتية بسلطنة عُمان بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي (320.4 مليون دولار).
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في الإطار، قال خلفان الطوقي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، إن التمويل السعودي للمناطق الصناعية في السلطنة ليس الأول من نوعه، إذ سبقه تمويل لمدينة "الظاهرة" الصناعية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك اشتراطات بين البلدين غير معلنة، بشأن الفائدة والمدة الزمنية، وكذلك فيما يتعلق بنسبة الشراكة.
ولفت إلى أهمية المنطقة، نظرا للتوجه العماني الخاص بتنمية المحافظات، ما يشكل أهمية خاصة لمنطقة "المضيبي الصناعية"، لتوسطها العديد من المحافظات والمدن العمانية الهامة.
يشير الطوقي إلى أن المنطقة مهيئة لتصبح "منطقة صناعية"، إذ تبعد عن بعض المناطق الصناعية الأخرى بنحو 150 كيلو متر، لافتا إلى أن المنطقة تعد للصناعات الخفيفة في العديد من القطاعات، "لم يعلن عنها بشكل رسمي".
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وفق المسؤول العماني، فإن المنطقة توفر الآلاف من فرص العمل لأهالي المنطقة، وتحول دون الهجرة إلى العاصمة، وتسهم في تنمية المنطقة، وشدد على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، والآثار الإيجابية للاستثمارات السعودية في السلطنة.
وفي 21 أبريل/ نيسان، وقّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان؛ اتفاقية تمويل تنموية مع بنك التنمية العماني بقيمة 67 مليون دولار.
جاءت الاتفاقية ضمن إطار برنامج الدعم المقدم من السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان تأسيس صندوق استثمار برأسمال يبلغ ملياري ريال (5.2 مليار دولار) لدعم وتعزيز المنظومة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد في السلطنة، بالشراكة مع جهاز الاستثمار العماني.
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