https://sputnikarabic.ae/20240428/وزير-الداخلية-والبلديات-اللبناني-السابق-مهمة-الموفد-الأمريكي--تهدف-إلى-فصل-جبهة-الجنوب-عن-غزة--1088365392.html
وزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق: مهمة الموفد الأمريكي تهدف إلى فصل جبهة الجنوب عن غزة
وزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق: مهمة الموفد الأمريكي تهدف إلى فصل جبهة الجنوب عن غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الداخلية و البلديات اللبناني السابق، محمد فهمي، أن "مهمة الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، تهدف فقط إلى فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة، وضمان... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T17:04+0000
2024-04-28T17:04+0000
2024-04-28T17:04+0000
حصري
لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102354/51/1023545169_0:346:3024:2047_1920x0_80_0_0_a25847a80f03392fbb973edf9af5011a.jpg
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنه "لا يمكن لـ"حزب الله" اللبناني التراجع شمال منطقة اللّيطاني لأن من يقاتل في تلك المناطق هم أبناء البلدات والقرى الجنوبية وبالتالي هذا الطرح غير واقعي".وحول الملف الرئاسي، اعتبر فهمي أن "ما يعيق إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري هو النظام البرلماني العاجز عن إنجاز أي ملف لا سيما وأنه لا يمكن لأي نظام يعتمد على الأكثرية والأقلية أن ينتج رئيسا، إضافة إلى غياب الضوء الأخضر الخارجي لإنضاج التسوية".ولفت إلى أن "جولات ومبادرات اللجنة الخماسية تشترط موافقة الولايات المتحدة الأمريكية للخروج بنتائج إيجابية وتحقيق خرق على صعيد الملف الرئاسي".وكشف فهمي عن "4 حلول لحل الملف الرئاسي، الأول، التوافق بين القوى السياسية، الثاني وهو التوافق الإقليمي، الثالث وهو الموافقة الأمريكية، والرابع والأخير هو حل ملف غزة إذ أن الملف الرئاسي شئنا أم أبينا مرتبط بجبهة الجنوب اللبناني".وفيما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، قال الوزير اللبناني:وأشار إلى أنّ "محاولة توطين اللاجئين تشكل خطر على الصيغة اللبنانية المكونة من ركيزتين أساسيتين، المكون المسلم والمكون المسيحي".ورأى فهمي أن "الوضع في جنوب لبنان يفرض على مجلس النواب أن يمدّد ولاية مجالس البلديات، على اعتبار أن التهديدات الإسرائيلية تعثّر تأمين الحماية اللازمة للمقترعين، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إجراء الانتخابات البلدية في ظل حرب قائمة، كما أنّه لا يمكن فصل أي بلدية عن بقية البلديات".واعتبر أن "الكلام الطائفي في لبنان مبرمج لخرق الاستقرار الأمني في البلاد وبالتالي يشكّل تهديدا كبيرا على الداخل".
https://sputnikarabic.ae/20240428/وزير-الخارجية-الفرنسي-من-لبنان-سندفع-بمقترحات-لمنع-الحرب-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1088351239.html
https://sputnikarabic.ae/20240428/إصابة-أكثر-من-10-أشخاص-في-غارة-جوية-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1088345938.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102354/51/1023545169_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_aa771a5153db24923aa2b4bc483d4c64.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الداخلية والبلديات اللبناني السابق: مهمة الموفد الأمريكي تهدف إلى فصل جبهة الجنوب عن غزة
حصري
أكد وزير الداخلية و البلديات اللبناني السابق، محمد فهمي، أن "مهمة الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، تهدف فقط إلى فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة، وضمان تطبيق القرار 1701، ومن يخالف القرارات الدولية هو الجيش الإسرائيلي وليس لبنان".
وأوضح في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنه "لا يمكن لـ"حزب الله" اللبناني التراجع شمال منطقة اللّيطاني لأن من يقاتل في تلك المناطق هم أبناء البلدات والقرى الجنوبية وبالتالي هذا الطرح غير واقعي".
وحول الملف الرئاسي، اعتبر فهمي أن "ما يعيق إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري هو النظام البرلماني العاجز عن إنجاز أي ملف لا سيما وأنه لا يمكن لأي نظام يعتمد على الأكثرية والأقلية أن ينتج رئيسا، إضافة إلى غياب الضوء الأخضر الخارجي لإنضاج التسوية".
ولفت إلى أن "جولات ومبادرات اللجنة الخماسية تشترط موافقة الولايات المتحدة الأمريكية للخروج بنتائج إيجابية وتحقيق خرق على صعيد الملف الرئاسي".
وكشف فهمي عن "4 حلول لحل الملف الرئاسي، الأول، التوافق بين القوى السياسية، الثاني وهو التوافق الإقليمي، الثالث وهو الموافقة الأمريكية، والرابع والأخير هو حل ملف غزة إذ أن الملف الرئاسي شئنا أم أبينا مرتبط بجبهة الجنوب اللبناني".
ودعا الوزير اللبناني السابق "القوى السياسية إلى وضع خلافاتها السياسية جانباً والتوجه لوضع خطة إنقاذية للبلاد"، محذّراً "من تفكك المجتمع اللبناني الخطير وخصوصاً أن المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قائمة في بيروت هي المؤسسة العسكرية وسط فراغ يسيطر على معظم المؤسسات الدستورية".
وفيما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، قال الوزير اللبناني:
"الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا لا يريدون عودة السوريين، ويجب على الحكومة اللبنانية تأليف لجنة وزارية والتوجه نحو سوريا للتفاهم حول هذا الملف".
وأشار إلى أنّ "محاولة توطين اللاجئين تشكل خطر على الصيغة اللبنانية المكونة من ركيزتين أساسيتين، المكون المسلم والمكون المسيحي".
ورأى فهمي أن "الوضع في جنوب لبنان يفرض على مجلس النواب أن يمدّد ولاية مجالس البلديات، على اعتبار أن التهديدات الإسرائيلية تعثّر تأمين الحماية اللازمة للمقترعين، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إجراء الانتخابات البلدية في ظل حرب قائمة، كما أنّه لا يمكن فصل أي بلدية عن بقية البلديات".
واعتبر أن "الكلام الطائفي في لبنان مبرمج لخرق الاستقرار الأمني في البلاد وبالتالي يشكّل تهديدا كبيرا على الداخل".