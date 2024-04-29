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https://sputnikarabic.ae/20240429/الناتو-الوعود-بتزويد-كييف-بأنظمة-الدفاع-الجوي-والذخيرة-ليست-كافية-1088379605.html
الناتو: الوعود بتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة ليست كافية
الناتو: الوعود بتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة ليست كافية
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأنه "يتعين على دول الناتو أن تعتبر نقل الأسلحة إلى أوكرانيا أولوية". 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T13:25+0000
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وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في كييف: "لقد كنت واضحًا، أنه إذا واجه الحلفاء خيارًا بين تلبية أهداف قدرات الناتو أو دعم أوكرانيا، فيجب عليهم دعم أوكرانيا ووضع خطط لإعادة ملء مخزوناتهم".وأكد ستولتنبرغ، بالقول: "لم تتمكن الولايات المتحدة من الاتفاق على حزمة، ولم يتمكن الحلفاء الأوروبيون من تسليم الذخيرة بالحجم الذي وعدنا به. لقد تم التفوق على أوكرانيا منذ أشهر".وأوضح ستولتنبرغ أن "الوعود المعلنة حتى الآن بشأن توريد أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة إلى أوكرانيا ليست كافية، وهناك حاجة إلى المزيد".وأشار إلى أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بحلول القمة المقبلة للحلف، في تموز/ يوليو المقبل.مجلة عسكرية أمريكية تكشف سبب تفوق روسيا في خط المواجهةومضى ستولتنبرغ، بالقول: "المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي، ولذلك فإنني أعمل جاهدا لضمان أن تصبح أوكرانيا عضوا في هذا الحلف، ولكي نتخذ هذا القرار نحتاج إلى موافقة جميع الحلفاء، نحتاج إلى الإجماع لا إلى أغلبية، بل في الواقع (نحتاج إلى) 32 موافقة من الحلفاء".وأضاف ستولتنبرغ: "لا أعتقد أننا سنتوصل إلى هذا الاتفاق بحلول القمة، في يوليو (المقبل)".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20240429/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-سبب-تفوق-روسيا-في-خط-المواجهة-1088377882.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الناتو: الوعود بتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة ليست كافية

13:25 GMT 29.04.2024
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© NATO
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأنه "يتعين على دول الناتو أن تعتبر نقل الأسلحة إلى أوكرانيا أولوية".
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في كييف: "لقد كنت واضحًا، أنه إذا واجه الحلفاء خيارًا بين تلبية أهداف قدرات الناتو أو دعم أوكرانيا، فيجب عليهم دعم أوكرانيا ووضع خطط لإعادة ملء مخزوناتهم".

وأضاف ستولتنبرغ أن "التأخير الخطير في الدعم أدى إلى عواقب وخيمة في ساحة المعركة لأشهر عدة".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي
ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
وأكد ستولتنبرغ، بالقول: "لم تتمكن الولايات المتحدة من الاتفاق على حزمة، ولم يتمكن الحلفاء الأوروبيون من تسليم الذخيرة بالحجم الذي وعدنا به. لقد تم التفوق على أوكرانيا منذ أشهر".
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وأوضح ستولتنبرغ أن "الوعود المعلنة حتى الآن بشأن توريد أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة إلى أوكرانيا ليست كافية، وهناك حاجة إلى المزيد".

وأردف، قائلا: "لم تقدم دول (الناتو) لأوكرانيا الدعم الموعود، ما أثر على الفور على الوضع في الأرض. الوعود ليست كافية، يجب وضعها موضع التنفيذ".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي
ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
وأشار إلى أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بحلول القمة المقبلة للحلف، في تموز/ يوليو المقبل.
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ومضى ستولتنبرغ، بالقول: "المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي، ولذلك فإنني أعمل جاهدا لضمان أن تصبح أوكرانيا عضوا في هذا الحلف، ولكي نتخذ هذا القرار نحتاج إلى موافقة جميع الحلفاء، نحتاج إلى الإجماع لا إلى أغلبية، بل في الواقع (نحتاج إلى) 32 موافقة من الحلفاء".
وأضاف ستولتنبرغ: "لا أعتقد أننا سنتوصل إلى هذا الاتفاق بحلول القمة، في يوليو (المقبل)".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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