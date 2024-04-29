برلمانية أمريكية: واشنطن ستواصل ضخ الأموال إلى كييف لأن الحل السلمي لا يتناسب مع خططها

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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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كواليس السينما
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تبذل جهودا كبيرة لعقد هدنة بين حماس وإسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
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29 د
لبنان والعالم
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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https://sputnikarabic.ae/20240429/برلمانية-أمريكية-واشنطن-ستواصل-ضخ-الأموال-إلى-كييف-لأن-الحل-السلمي-لا-يتناسب-مع-خططها-1088378976.html
برلمانية أمريكية: واشنطن ستواصل ضخ الأموال إلى كييف لأن الحل السلمي لا يتناسب مع خططها
برلمانية أمريكية: واشنطن ستواصل ضخ الأموال إلى كييف لأن الحل السلمي لا يتناسب مع خططها
سبوتنيك عربي
أفادت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، بأن البيت الأبيض سيواصل ضخ الأموال إلى كييف، لأن الحل السلمي للصراع لا يتناسب مع خطط القيادة الأمريكية. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T12:41+0000
2024-04-29T12:41+0000
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وكتبت غرين على منصة "إكس": "خطتهم هي الاستمرار في تمويل حرب بالوكالة مع روسيا في أوكرانيا، وعندما لا ينجح ذلك، بعد مقتل جميع الرجال الأوكرانيين، فسوف يقومون بإحضار القوات الأمريكية".ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، قانونا لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، التي تتلقى 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا.بايدن يوقع على قانون المساعدات العسكرية لأوكرانياوأعلن البنتاغون، فور توقيع بايدن على الوثيقة المقابلة، أن الولايات المتحدة تستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بحزمة بقيمة مليار دولار.من جهته قال الكرملين إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240429/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-سبب-تفوق-روسيا-في-خط-المواجهة-1088377882.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

برلمانية أمريكية: واشنطن ستواصل ضخ الأموال إلى كييف لأن الحل السلمي لا يتناسب مع خططها

12:41 GMT 29.04.2024
© AFP 2023 / MIKE NELSON جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا.
 جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / MIKE NELSON
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أفادت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، بأن البيت الأبيض سيواصل ضخ الأموال إلى كييف، لأن الحل السلمي للصراع لا يتناسب مع خطط القيادة الأمريكية.
وكتبت غرين على منصة "إكس": "خطتهم هي الاستمرار في تمويل حرب بالوكالة مع روسيا في أوكرانيا، وعندما لا ينجح ذلك، بعد مقتل جميع الرجال الأوكرانيين، فسوف يقومون بإحضار القوات الأمريكية".
وأضافت أن رئيس مجلس النوابن مايك جونسون، خان رفاقه الجمهوريين بموافقته على قرار تخصيص حزمة مساعدات أخرى لكييف.
قنبلة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
مجلة عسكرية أمريكية تكشف سبب تفوق روسيا في خط المواجهة
11:31 GMT
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، قانونا لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، التي تتلقى 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا.
بايدن يوقع على قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا
وأعلن البنتاغون، فور توقيع بايدن على الوثيقة المقابلة، أن الولايات المتحدة تستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بحزمة بقيمة مليار دولار.
من جهته قال الكرملين إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.
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