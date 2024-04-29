https://sputnikarabic.ae/20240429/برلمانية-أمريكية-واشنطن-ستواصل-ضخ-الأموال-إلى-كييف-لأن-الحل-السلمي-لا-يتناسب-مع-خططها-1088378976.html
برلمانية أمريكية: واشنطن ستواصل ضخ الأموال إلى كييف لأن الحل السلمي لا يتناسب مع خططها
برلمانية أمريكية: واشنطن ستواصل ضخ الأموال إلى كييف لأن الحل السلمي لا يتناسب مع خططها
سبوتنيك عربي
أفادت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، بأن البيت الأبيض سيواصل ضخ الأموال إلى كييف، لأن الحل السلمي للصراع لا يتناسب مع خطط القيادة الأمريكية. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T12:41+0000
2024-04-29T12:41+0000
2024-04-29T12:41+0000
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وكتبت غرين على منصة "إكس": "خطتهم هي الاستمرار في تمويل حرب بالوكالة مع روسيا في أوكرانيا، وعندما لا ينجح ذلك، بعد مقتل جميع الرجال الأوكرانيين، فسوف يقومون بإحضار القوات الأمريكية".ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، قانونا لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، التي تتلقى 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا.بايدن يوقع على قانون المساعدات العسكرية لأوكرانياوأعلن البنتاغون، فور توقيع بايدن على الوثيقة المقابلة، أن الولايات المتحدة تستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بحزمة بقيمة مليار دولار.من جهته قال الكرملين إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240429/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-سبب-تفوق-روسيا-في-خط-المواجهة-1088377882.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
برلمانية أمريكية: واشنطن ستواصل ضخ الأموال إلى كييف لأن الحل السلمي لا يتناسب مع خططها
أفادت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، بأن البيت الأبيض سيواصل ضخ الأموال إلى كييف، لأن الحل السلمي للصراع لا يتناسب مع خطط القيادة الأمريكية.
وكتبت غرين على منصة "إكس": "خطتهم هي الاستمرار في تمويل حرب بالوكالة مع روسيا في أوكرانيا، وعندما لا ينجح ذلك، بعد مقتل جميع الرجال الأوكرانيين، فسوف يقومون بإحضار القوات الأمريكية".
وأضافت أن رئيس مجلس النوابن مايك جونسون، خان رفاقه الجمهوريين بموافقته على قرار تخصيص حزمة مساعدات أخرى لكييف.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، قانونا لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، التي تتلقى 61 مليار دولار لمواصلة مواجهتها مع روسيا.
وأعلن البنتاغون، فور توقيع بايدن على الوثيقة المقابلة، أن الولايات المتحدة تستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا
بحزمة بقيمة مليار دولار.
من جهته قال الكرملين إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.