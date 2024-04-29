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القوات الروسية تحرر بلدة سيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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كنعاني: إيران تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع كافة دول الخليج
كنعاني: إيران تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع كافة دول الخليج
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع كافة دول الخليج العربية بما يسهم في تحقيق... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T08:57+0000
2024-04-29T08:58+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني تصريحاته على هامش إقامة معرض قدرات إيران التصديرية بمشاركة رجال الأعمال من مختلف الدول، حيث أكد الدبلوماسي الإيراني أن إقامة مثل هذه المعارض تدل على أن إيران لديها إرادة جادة على ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.وشدد كنعاني على أن بلاده "تحمل دائما رسالة الصداقة والأخوة لدول المنطقة"، وأضاف "نعتقد بأن دول المنطقة قادرة على تحقيق وضمان الأمن الإقليمي في إطار المصالح المشتركة من أجل الرخاء والتنمية المستدامة".وفي وقت سابق، نصح ناصر كنعاني، دولة الكويت، بالابتعاد عما وصفه بـ"الضجيج الإعلامي الخاطئ" فيما يتعلق بالخلاف بين الدولتين حول حقل "الدرة" (أرش) للغاز.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن كنعاني، قوله إن بلاده ترفض مضمون البيان المشترك، عقب زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الأردن حول حقل "الدرة" للغاز.ورد كنعاني على أحد بنود البيان المشترك، قائلا إن "طرح الادعاء من جانب واحد عبر مثل هذه البيانات لا يضمن أي حق للمدعي"، مشيرًا إلى المفاوضات والمشاورات السابقة بين إيران والكويت، كما نصح الكويت بالعودة إلى المفاوضات الفنية والقانونية باعتبارها السبيل الأمثل والأنسب للنظر في هذا الأمر، بحسب قوله.ولفت كنعاني إلى استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات، وفقا للأطر التي تضمن احترام المصالح المشتركة، كما أكد ضرورة الالتزام بمبدأ حسن النية خلال التفاعلات الإقليمية بعيدا عن تدخل حكومات ثالثة في هذا الخصوص.واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رده على البيان، بالتأكيد أن "الدول المعنية بالأزمة يمكنها التوصل إلى الاتفاق المنشود في ظل التعاون الودي، الذي يتناغم مع المصالح المشتركة".يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أكدت إيران أنها تؤمن بالاستخراج "المتكامل والمشترك" مع الكويت والمملكة العربية السعودية، من حقل "الدرة" للغاز المتنازع عليه في الخليج، محذرة من أن "طهران ستبدأ التنقيب في الحقل إذا فعلت الكويت ذلك".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, الكويت
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, الكويت

كنعاني: إيران تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع كافة دول الخليج

08:57 GMT 29.04.2024 (تم التحديث: 08:58 GMT 29.04.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع كافة دول الخليج العربية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الجماعي والسلام والتنمية المستدامة للمنطقة بأكملها.
ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني تصريحاته على هامش إقامة معرض قدرات إيران التصديرية بمشاركة رجال الأعمال من مختلف الدول، حيث أكد الدبلوماسي الإيراني أن إقامة مثل هذه المعارض تدل على أن إيران لديها إرادة جادة على ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.
وشدد كنعاني على أن بلاده "تحمل دائما رسالة الصداقة والأخوة لدول المنطقة"، وأضاف "نعتقد بأن دول المنطقة قادرة على تحقيق وضمان الأمن الإقليمي في إطار المصالح المشتركة من أجل الرخاء والتنمية المستدامة".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
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وفي وقت سابق، نصح ناصر كنعاني، دولة الكويت، بالابتعاد عما وصفه بـ"الضجيج الإعلامي الخاطئ" فيما يتعلق بالخلاف بين الدولتين حول حقل "الدرة" (أرش) للغاز.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن كنعاني، قوله إن بلاده ترفض مضمون البيان المشترك، عقب زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الأردن حول حقل "الدرة" للغاز.
ورد كنعاني على أحد بنود البيان المشترك، قائلا إن "طرح الادعاء من جانب واحد عبر مثل هذه البيانات لا يضمن أي حق للمدعي"، مشيرًا إلى المفاوضات والمشاورات السابقة بين إيران والكويت، كما نصح الكويت بالعودة إلى المفاوضات الفنية والقانونية باعتبارها السبيل الأمثل والأنسب للنظر في هذا الأمر، بحسب قوله.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
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ولفت كنعاني إلى استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات، وفقا للأطر التي تضمن احترام المصالح المشتركة، كما أكد ضرورة الالتزام بمبدأ حسن النية خلال التفاعلات الإقليمية بعيدا عن تدخل حكومات ثالثة في هذا الخصوص.
واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رده على البيان، بالتأكيد أن "الدول المعنية بالأزمة يمكنها التوصل إلى الاتفاق المنشود في ظل التعاون الودي، الذي يتناغم مع المصالح المشتركة".
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أكدت إيران أنها تؤمن بالاستخراج "المتكامل والمشترك" مع الكويت والمملكة العربية السعودية، من حقل "الدرة" للغاز المتنازع عليه في الخليج، محذرة من أن "طهران ستبدأ التنقيب في الحقل إذا فعلت الكويت ذلك".
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