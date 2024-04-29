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صدى الحياة
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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
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https://sputnikarabic.ae/20240429/هيئة-عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تعلن-تضرر-سفينة-تجارية-إثر-هجوم-قبالة-سواحل-اليمن-1088386087.html
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تضرر سفينة تجارية إثر هجوم قبالة سواحل اليمن
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تضرر سفينة تجارية إثر هجوم قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، تعرض سفينة تجارية إلى أضرار إثر هجوم استهدفها قبالة سواحل اليمن، جنوب البحر الأحمر. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T17:13+0000
2024-04-29T17:13+0000
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وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إنها "تلقت تقريراً عن حادث على بعد 54 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا، في اليمن".وذكرت أن "ضابط أمن الشركة أبلغ عن تعرض السفينة لأضرار"، مؤكداً "سلامة السفينة وطاقمها والانتقال إلى الميناء التالي".ونصحت الهيئة البريطانية السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، "اشتباكها بنجاح" في البحر الأحمر مع 5 طائرات مُسيرة يعتقد أطلقتها جماعة أنصار الله اليمنية، التي تشن منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية.ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان جماعة أنصار الله، يوم السبت الماضي، إصابة سفينة نفط بريطانية إسمها (أندروميدا ستار)، بعد استهدافها بصواريخ بحرية في البحر الأحمر، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً على سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بصواريخ باليستية ومجنحة.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنتصف آذار/مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
https://sputnikarabic.ae/20240429/الهيئة-البحرية-البريطانية-تعلن-عن-هجوم-على-سفينة-بالقرب-من-اليمن-1088376856.html
https://sputnikarabic.ae/20240428/الهيئة-البحرية-البريطانية-4-أشخاص-على-متن-قارب-هاجموا-سفينة-قرب-اليمن-1088367284.html
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بريطانيا, أخبار اليمن الأن
بريطانيا, أخبار اليمن الأن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تضرر سفينة تجارية إثر هجوم قبالة سواحل اليمن

17:13 GMT 29.04.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبر
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، تعرض سفينة تجارية إلى أضرار إثر هجوم استهدفها قبالة سواحل اليمن، جنوب البحر الأحمر.
وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إنها "تلقت تقريراً عن حادث على بعد 54 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا، في اليمن".
وأضافت أنه "تم الإبلاغ من قبل ضابط أمن الشركة بوقوع انفجار على مقربة من سفينة تجارية، وقيام السلطات بالتحقيق".
وذكرت أن "ضابط أمن الشركة أبلغ عن تعرض السفينة لأضرار"، مؤكداً "سلامة السفينة وطاقمها والانتقال إلى الميناء التالي".
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض سفينة لهجوم بالقرب من اليمن
10:27 GMT
ونصحت الهيئة البريطانية السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، "اشتباكها بنجاح" في البحر الأحمر مع 5 طائرات مُسيرة يعتقد أطلقتها جماعة أنصار الله اليمنية، التي تشن منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية.
ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان جماعة أنصار الله، يوم السبت الماضي، إصابة سفينة نفط بريطانية إسمها (أندروميدا ستار)، بعد استهدافها بصواريخ بحرية في البحر الأحمر، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً على سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بصواريخ باليستية ومجنحة.
السفينة روبيمار غارقة في البحر الأحمرالتي هاجمها أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
الهيئة البحرية البريطانية: 4 أشخاص على متن قارب هاجموا سفينة قرب اليمن
أمس, 18:36 GMT
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.
ومنتصف آذار/مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
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