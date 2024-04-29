https://sputnikarabic.ae/20240429/هيئة-عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تعلن-تضرر-سفينة-تجارية-إثر-هجوم-قبالة-سواحل-اليمن-1088386087.html

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تضرر سفينة تجارية إثر هجوم قبالة سواحل اليمن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تضرر سفينة تجارية إثر هجوم قبالة سواحل اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، تعرض سفينة تجارية إلى أضرار إثر هجوم استهدفها قبالة سواحل اليمن، جنوب البحر الأحمر. 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T17:13+0000

2024-04-29T17:13+0000

2024-04-29T17:13+0000

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وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إنها "تلقت تقريراً عن حادث على بعد 54 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا، في اليمن".وذكرت أن "ضابط أمن الشركة أبلغ عن تعرض السفينة لأضرار"، مؤكداً "سلامة السفينة وطاقمها والانتقال إلى الميناء التالي".ونصحت الهيئة البريطانية السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، "اشتباكها بنجاح" في البحر الأحمر مع 5 طائرات مُسيرة يعتقد أطلقتها جماعة أنصار الله اليمنية، التي تشن منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية.ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان جماعة أنصار الله، يوم السبت الماضي، إصابة سفينة نفط بريطانية إسمها (أندروميدا ستار)، بعد استهدافها بصواريخ بحرية في البحر الأحمر، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً على سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بصواريخ باليستية ومجنحة.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنتصف آذار/مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.

https://sputnikarabic.ae/20240429/الهيئة-البحرية-البريطانية-تعلن-عن-هجوم-على-سفينة-بالقرب-من-اليمن-1088376856.html

https://sputnikarabic.ae/20240428/الهيئة-البحرية-البريطانية-4-أشخاص-على-متن-قارب-هاجموا-سفينة-قرب-اليمن-1088367284.html

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