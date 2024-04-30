https://sputnikarabic.ae/20240430/إسرائيل-إصابة-شرطي-في-اشتباكات-مع-متظاهرين-في-تل-أبيب-1088417351.html

إسرائيل.. إصابة شرطي في اشتباكات مع متظاهرين في تل أبيب

إسرائيل.. إصابة شرطي في اشتباكات مع متظاهرين في تل أبيب

سبوتنيك عربي

‏أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة شرطي خلال اشتباكات ضارية مع متظاهرين في مدينة تل أبيب، والتي اندلعت أمس الاثنين. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T20:43+0000

2024-04-30T20:43+0000

2024-04-30T20:43+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

حركة حماس

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075177626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_177298413d787cf10e563dbe2785085e.jpg

وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "خلال الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية، أصيب شرطي نتيجة انفجار مفرقعات نارية أطلقها عليه أحد المتظاهرين".ولفتت القناة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على 5 متظاهرين خلال تلك الاشتباكات.وفي سياق متصل، طالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس بقطاع غزة، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع نتنياهو، لمعرفة آخر الأخبار بشأن ذويهم.وناشد أهالي وعائلات المحتجزين الإسرائيليين، نتنياهو، وحكومته بإعطاء ذويهم الأولوية والعمل بقوة على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.وفي السياق ذاته، قال مصدر إسرائيلي، يشارك في المفاوضات المستمرة بين إسرائيل و"حماس" في القاهرة، إن "الصفقة المحتملة تشمل جميع المجندات"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك صفقة من دون مجنداتنا والنساء خارج غزة".وأوضح المصدر لقناة "i24NEWS"، أن "الاتفاق حول الإفراج عن المختطفين ووقف إطلاق النار الذي يتم مناقشته في القاهرة، يمكن أن يؤدي إلى تحرير 33 رهينة مقابل هدنة مرتقبة منذ فترة طويلة في غزة في ظل الأزمة الإنسانية والإفراج عن السجناء الفلسطينيين".وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240430/عضو-في-كابينيت-الحرب-على-غزة-بن-غفير-وسموتريتش-يستخدمان-الابتزاز-للإضرار-بأمن-إسرائيل-1088410348.html

https://sputnikarabic.ae/20240430/أمير-قطر-يبحث-مع-الرئيس-المصري-تطورات-الوضع-في-غزة-1088416832.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس