https://sputnikarabic.ae/20240430/بيان-الاجتماع-الوزاري-المشترك-بالرياض-أهمية-وجود-حكومة-فلسطينية-واحدة-بالضفة-الغربية-وغزة-1088404467.html

بيان الاجتماع الوزاري المشترك بالرياض: أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة بالضفة الغربية وغزة

بيان الاجتماع الوزاري المشترك بالرياض: أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة بالضفة الغربية وغزة

سبوتنيك عربي

أكد بيان الرياض بشأن اجتماع اللجنة الوزارية العربية وممثلي دول أوروبية، اليوم الثلاثاء، على أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T13:56+0000

2024-04-30T13:56+0000

2024-04-30T13:56+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إسرائيل

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101732/05/1017320563_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_0c1372e08a103a6cbcf51c3517b53fc4.jpg

كما شدد البيان على "أهمية اعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهّد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وأعرب الاجتماع كذلك عن "دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية"، وفي الوقت ذاته، تم التأكيد على "أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلي كل من البحرين والبرتغال والاتحاد الأوروبي والجزائر والأردن وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وإيرلندا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا وجامعة الدول العربية وسلوفينيا وفرنسا وفلسطين وقطر ومصر والمملكة المتحدة.وترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية وممثلي دول أوروبية، كل من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، والذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240430/نتنياهو-سندخل-رفح-لاستئصال-حماس-سواء-تم-التوصل-إلى-اتفاق-أم-لا-1088396293.html

https://sputnikarabic.ae/20240430/الصين-حماس-وفتح-اتفقتا-على-مواصلة-الحوار-لتحقيق-المصالحة-1088394899.html

السعودية

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي