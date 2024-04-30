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05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
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60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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https://sputnikarabic.ae/20240430/دراسة-الوجبات-السريعة-تدمر-ذاكرة-المراهقين-1088407610.html
دراسة: الوجبات السريعة تدمر ذاكرة المراهقين
دراسة: الوجبات السريعة تدمر ذاكرة المراهقين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يتبعون نظاما غذائيا حافلا بالوجبات السريعة، يتسببون في "أضرار طويلة الأمد لأدمغتهم". 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T15:22+0000
2024-04-30T15:22+0000
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وتشير الدراسة إلى أن المراهقين الذين يتناولون وجبات غذائية غنية بالسكريات يدمرون ذاكرتهم، وتظهر تلك التأثيرات بشكل واضح في مرحلة البلوغ.وتعتمد الدراسة، التي ستنشر في عدد شهر مايو/ أيار المقبل، في مجلة "الدماغ والسلوك والمناعة"، على أدلة سابقة تربط بين سوء التغذية ومرض "ألزهايمر".ويميل الأشخاص الذين يعانون من "ألزهايمر" إلى أن تكون لديهم مستويات أقل من جزيء الإشارة في الدماغ، المسمى "أستيل كولين"، وهو ضروري للذاكرة والتعلم والانتباه والإثارة وحركة العضلات اللاإرادية.ولمعرفة ما إذا كان النظام الغذائي المشبع بالدهون من شأنه أن يسبب ذات الضرر لدى الشباب، بينما لا تزال أدمغتهم في طور النمو، قام فريق الدراسة بتتبع مستويات "الأسيتيل كولين" لدى الفئران، التي تتبع أنظمة غذائية مختلفة وأخضعوها لاختبار الذاكرة.ويتضمن اختبار الذاكرة المستخدم مع الفئران، السماح لها باستكشاف مساحة جديدة، ثم إعادتها بعد أيام مع كائن جديد يضاف إلى المنطقة.وأظهرت الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا للوجبات السريعة، علامات على عدم قدرتها على تذكر أي شيء رأته سابقا وأين شاهدته، في حين أظهرت الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا صحيا أن المنطقة مألوفة.وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة آنا هايز، من جامعة جنوب كاليفورنيا، إن "إشارات "الأسيتيل كولين" لدى الفئران هي آلية لمساعدتهم على تشفير تلك الأحداث وتذكرها، على غرار "الذاكرة العرضية" لدى البشر، التي تسمح لنا بتذكر أحداث من ماضينا".وتابعت: "يبدو أن هذه الإشارة لا تحدث في الحيوانات التي نشأت وهي تتناول النظام الغذائي الدهني والسكري".وخلص معدو الدراسة، إلى أن الوجبات السريعة ضارة بشكل خاص بالمراهقين، لأنهم لا يزالون في طور النمو، ما يجعل من الصعب عكس تلك التأثيرات عليهم.
https://sputnikarabic.ae/20230115/دراسة-تربط-بين-استهلاك-الوجبات-السريعة-وأمراض-الكبد-القاتلة-1072311006.html
https://sputnikarabic.ae/20220821/6-مشكلات-صحية-تصيب-عشاق-الوجبات-السريعة-1066701057.html
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الصحة, منوعات, الأخبار, العالم
الصحة, منوعات, الأخبار, العالم

دراسة: الوجبات السريعة تدمر ذاكرة المراهقين

15:22 GMT 30.04.2024
© Sputnik . Petr Chernovبرغر
برغر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
برغر
© Sputnik . Petr Chernov
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يتبعون نظاما غذائيا حافلا بالوجبات السريعة، يتسببون في "أضرار طويلة الأمد لأدمغتهم".
وتشير الدراسة إلى أن المراهقين الذين يتناولون وجبات غذائية غنية بالسكريات يدمرون ذاكرتهم، وتظهر تلك التأثيرات بشكل واضح في مرحلة البلوغ.
وتعتمد الدراسة، التي ستنشر في عدد شهر مايو/ أيار المقبل، في مجلة "الدماغ والسلوك والمناعة"، على أدلة سابقة تربط بين سوء التغذية ومرض "ألزهايمر".
ويميل الأشخاص الذين يعانون من "ألزهايمر" إلى أن تكون لديهم مستويات أقل من جزيء الإشارة في الدماغ، المسمى "أستيل كولين"، وهو ضروري للذاكرة والتعلم والانتباه والإثارة وحركة العضلات اللاإرادية.
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ولمعرفة ما إذا كان النظام الغذائي المشبع بالدهون من شأنه أن يسبب ذات الضرر لدى الشباب، بينما لا تزال أدمغتهم في طور النمو، قام فريق الدراسة بتتبع مستويات "الأسيتيل كولين" لدى الفئران، التي تتبع أنظمة غذائية مختلفة وأخضعوها لاختبار الذاكرة.
ويتضمن اختبار الذاكرة المستخدم مع الفئران، السماح لها باستكشاف مساحة جديدة، ثم إعادتها بعد أيام مع كائن جديد يضاف إلى المنطقة.
وأظهرت الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا للوجبات السريعة، علامات على عدم قدرتها على تذكر أي شيء رأته سابقا وأين شاهدته، في حين أظهرت الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا صحيا أن المنطقة مألوفة.
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وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة آنا هايز، من جامعة جنوب كاليفورنيا، إن "إشارات "الأسيتيل كولين" لدى الفئران هي آلية لمساعدتهم على تشفير تلك الأحداث وتذكرها، على غرار "الذاكرة العرضية" لدى البشر، التي تسمح لنا بتذكر أحداث من ماضينا".
وتابعت: "يبدو أن هذه الإشارة لا تحدث في الحيوانات التي نشأت وهي تتناول النظام الغذائي الدهني والسكري".
وخلص معدو الدراسة، إلى أن الوجبات السريعة ضارة بشكل خاص بالمراهقين، لأنهم لا يزالون في طور النمو، ما يجعل من الصعب عكس تلك التأثيرات عليهم.
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