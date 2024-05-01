بعد سيول غير مسبوقة.. الإمارات "ترفع مستوى التأهب" استعدادا لتقلبات جوية متوقعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
On air
09:30 GMT
30 د
On air
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
On air
11:31 GMT
30 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انهيار القوات الأوكرانية قادم و تدخل الناتو سيعتمد على طريقة إدارة روسيا للمعركة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240501/بعد-سيول-غير-مسبوقة-الإمارات-ترفع-مستوى-التأهب-استعدادا-لتقلبات-جوية-متوقعة-1088431616.html
بعد سيول غير مسبوقة.. الإمارات "ترفع مستوى التأهب" استعدادا لتقلبات جوية متوقعة
بعد سيول غير مسبوقة.. الإمارات "ترفع مستوى التأهب" استعدادا لتقلبات جوية متوقعة
سبوتنيك عربي
أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، على استمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية في البلاد... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T12:58+0000
2024-05-01T12:58+0000
العالم العربي
أخبار المناخ في العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1d/1065749126_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_62819583b064ae48d50ec64bc1f37701.jpg
جاء ذلك في بيان للهيئة أعلنت فيه رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل وذلك لضمان تفعيل الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".ولفتت الصحيفة إلى أن الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات لتقييم الحالات الجوية والمدارية شملت مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه بناء على الحالة الجوية المتوقعة، أصدرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية توصية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة المقبلين، في جميع المؤسسات التعليمية.كما شملت التوصية تفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تلك الفترة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب الحضور الفعلي.كما شملت التوصية إغلاق جميع الطرق المؤدية لمناطق الأودية وتجمعات المياه والسدود، داعية الجماهير بالابتعاد عن هذه المناطق والالتزام بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، إضافة إلى تجنب ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر.وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أنه ابتداء من ليل الأربعاء وفجر الخميس، ستشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال سقوط حبات البَرَد بأحجام صغيرة.وشهدت الإمارات، الشهر الماضي، موجة سيول عنيفة في إمارة دبي، أدت إلى غرق العديد من الطرق، وعطلت حركة الطيران في الإمارة.وقالت هيئة الطرق والاتصالات في الإمارة، إن خدمات القطارات بين محطتي مترو محليتين تعطلت بسبب الظروف الجوية، وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحركة في بعض شوارع دبي مستحيلة، في ذلك الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20220728/الإمارات-تسجل-أعلى-معدل-لهطول-الأمطار-منذ-27-عاما-1065685221.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/الأمطار-الغزيرة-في-الإمارات-تؤدي-إلى-غرق-الطرق-فيديو-1088019915.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1d/1065749126_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7786a95ad86190909f9e0e64b0831d17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

بعد سيول غير مسبوقة.. الإمارات "ترفع مستوى التأهب" استعدادا لتقلبات جوية متوقعة

12:58 GMT 01.05.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEسيول في الإمارات
سيول في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبر
أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، على استمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية في البلاد وتأثيراتها المتوقعة على جميع مناطق الدولة.
جاء ذلك في بيان للهيئة أعلنت فيه رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل وذلك لضمان تفعيل الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
الإمارات تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما
28 يوليو 2022, 11:03 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات لتقييم الحالات الجوية والمدارية شملت مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه بناء على الحالة الجوية المتوقعة، أصدرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية توصية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة المقبلين، في جميع المؤسسات التعليمية.
كما شملت التوصية تفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تلك الفترة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب الحضور الفعلي.
كما شملت التوصية إغلاق جميع الطرق المؤدية لمناطق الأودية وتجمعات المياه والسدود، داعية الجماهير بالابتعاد عن هذه المناطق والالتزام بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، إضافة إلى تجنب ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر.
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
الأمطار الغزيرة في الإمارات تؤدي إلى غرق الطرق... فيديو
16 أبريل, 14:18 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أنه ابتداء من ليل الأربعاء وفجر الخميس، ستشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال سقوط حبات البَرَد بأحجام صغيرة.
وشهدت الإمارات، الشهر الماضي، موجة سيول عنيفة في إمارة دبي، أدت إلى غرق العديد من الطرق، وعطلت حركة الطيران في الإمارة.
وقالت هيئة الطرق والاتصالات في الإمارة، إن خدمات القطارات بين محطتي مترو محليتين تعطلت بسبب الظروف الجوية، وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحركة في بعض شوارع دبي مستحيلة، في ذلك الوقت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты снимают видео с крыши поврежденного здания напротив разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفح12:46 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала