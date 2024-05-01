https://sputnikarabic.ae/20240501/بعد-سيول-غير-مسبوقة-الإمارات-ترفع-مستوى-التأهب-استعدادا-لتقلبات-جوية-متوقعة-1088431616.html
بعد سيول غير مسبوقة.. الإمارات "ترفع مستوى التأهب" استعدادا لتقلبات جوية متوقعة
بعد سيول غير مسبوقة.. الإمارات "ترفع مستوى التأهب" استعدادا لتقلبات جوية متوقعة
سبوتنيك عربي
أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، على استمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية في البلاد... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T12:58+0000
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جاء ذلك في بيان للهيئة أعلنت فيه رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل وذلك لضمان تفعيل الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".ولفتت الصحيفة إلى أن الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات لتقييم الحالات الجوية والمدارية شملت مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه بناء على الحالة الجوية المتوقعة، أصدرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية توصية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة المقبلين، في جميع المؤسسات التعليمية.كما شملت التوصية تفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تلك الفترة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب الحضور الفعلي.كما شملت التوصية إغلاق جميع الطرق المؤدية لمناطق الأودية وتجمعات المياه والسدود، داعية الجماهير بالابتعاد عن هذه المناطق والالتزام بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، إضافة إلى تجنب ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر.وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أنه ابتداء من ليل الأربعاء وفجر الخميس، ستشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال سقوط حبات البَرَد بأحجام صغيرة.وشهدت الإمارات، الشهر الماضي، موجة سيول عنيفة في إمارة دبي، أدت إلى غرق العديد من الطرق، وعطلت حركة الطيران في الإمارة.وقالت هيئة الطرق والاتصالات في الإمارة، إن خدمات القطارات بين محطتي مترو محليتين تعطلت بسبب الظروف الجوية، وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحركة في بعض شوارع دبي مستحيلة، في ذلك الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20220728/الإمارات-تسجل-أعلى-معدل-لهطول-الأمطار-منذ-27-عاما-1065685221.html
https://sputnikarabic.ae/20240416/الأمطار-الغزيرة-في-الإمارات-تؤدي-إلى-غرق-الطرق-فيديو-1088019915.html
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العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
بعد سيول غير مسبوقة.. الإمارات "ترفع مستوى التأهب" استعدادا لتقلبات جوية متوقعة
أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، على استمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية في البلاد وتأثيراتها المتوقعة على جميع مناطق الدولة.
جاء ذلك في بيان للهيئة أعلنت فيه رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل وذلك لضمان تفعيل الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، حسبما ذكرت
صحيفة "الإمارات اليوم".
ولفتت الصحيفة إلى أن الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات لتقييم الحالات الجوية
والمدارية شملت مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه بناء على الحالة الجوية المتوقعة، أصدرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية توصية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة المقبلين، في جميع المؤسسات التعليمية.
كما شملت التوصية تفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تلك الفترة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب الحضور الفعلي.
كما شملت التوصية إغلاق جميع الطرق المؤدية لمناطق الأودية وتجمعات المياه والسدود، داعية الجماهير بالابتعاد عن هذه المناطق والالتزام بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة، إضافة إلى تجنب ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر.
وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أنه ابتداء من ليل الأربعاء وفجر الخميس، ستشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال سقوط حبات البَرَد بأحجام صغيرة.
وشهدت الإمارات، الشهر الماضي، موجة سيول عنيفة
في إمارة دبي، أدت إلى غرق العديد من الطرق، وعطلت حركة الطيران في الإمارة.
وقالت هيئة الطرق والاتصالات في الإمارة، إن خدمات القطارات بين محطتي مترو محليتين تعطلت بسبب الظروف الجوية، وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحركة في بعض شوارع دبي مستحيلة، في ذلك الوقت.