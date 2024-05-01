https://sputnikarabic.ae/20240501/رئيس-حزب-القوات-اللبنانية-قتال-حزب-الله-لإسرائيل-أضر-بلبنان-1088426723.html

رئيس حزب القوات اللبنانية: قتال "حزب الله" لإسرائيل أضر بلبنان

رئيس حزب القوات اللبنانية: قتال "حزب الله" لإسرائيل أضر بلبنان

سبوتنيك عربي

انتقد زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الأربعاء، "حزب الله لقتاله ضد إسرائيل"، قائلا إن "القتال أضر بلبنان دون أن تؤثر على الهجوم الإسرائيلي على قطاع... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

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وقال جعجع، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، إنه "يجب على حزب الله الانسحاب من المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، وأنه يتعين على الجيش اللبناني الانتشار في جميع النقاط التي يتخذ فيها مسلحو الحركة المدعومة من إيران مواقعهم".وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان".ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل الضربات الجوية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

https://sputnikarabic.ae/20240430/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-سنحتل-جنوب-لبنان-إذا-لم-ينسحب-حزب-الله-بعيدا-عن-حدودنا-1088413032.html

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