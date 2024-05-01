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صواريخ تكتيكية روسية تضرب مقر قيادة عمليات "الجنوب" الأوكراني
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https://sputnikarabic.ae/20240501/طوربيد-حراري-روسي-بقدرات-خارقة-1088425418.html
طوربيد حراري روسي بقدرات خارقة
طوربيد حراري روسي بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم أسطول غواصات عسكرية في العالم، وفي ذات الوقت تطور أنواعا مختلفة من الطوربيدات الخارقة، التي يمكنها الفتك بالوحدات البحرية للعدو. 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T10:37+0000
2024-05-01T10:37+0000
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وتتنوع الطوربيدات الروسية في أحجامها بداية من طوربيد "يوم القيامة"، الذي يمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية ووصولا إلى الطوربيدات الصغيرة الحجم ومنها الطوربيد الحراري المصمم للعمل في ظروف التشويش الشديدة التي تستهدف أجهزة التوجيه تحت الماء.ويمتلك الطوربيد الحراري الروسي "إم تي تي" نظام توجيه رقمي يمكنه تتبع عدة أهداف في وقت واحد، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أشار إلى أنه مصمم للعمل بكفاءة حتى عندما يتعرض لظروف تشويش شديدة.المواصفات الفنيةويستطيع الطوربيد "إم تي تي" الاستحواذ على أي غواصة معادية أثناء إبحارها بسرعة تتراوح بين 3 إلى 35 عقدة أو ما يكافئ (5.5 إلى 55 كلم/ ساعة).ويمكن إطلاق الطوربيد "إم تي تي" من على حاويات خاصة بالنقل والإطلاق من السفن الحربية، أو من أنابيب الإطلاق في الغواصات.ويعمل الطوربيد الروسي بمحرك قوي من مرحلة واحدة يمنحه السرعة الكافية لتدمير الغواصات النووية السريعة، إضافة إلى مزايا أخرى خاصة بالتوجيه وآلية تفجير الغواصة المستهدفة.ويضاف إلى المزايا السابقة، فإن روسيا صممت هذا الطوربيد بطريقة تسمح بتطويره باستمرار لأن مكوناته الداخلية قابلة للاستبدال.
https://sputnikarabic.ae/20221215/ما-هي-تقنية-التكهف-الفائق-التي-تستخدمها-الطوربيدات-الروسية-1071226414.html
https://sputnikarabic.ae/20180122/طوربيد-يوم-القيامة-أخطر-سلاح-نووي-1029411939.html
https://sputnikarabic.ae/20221015/رصد-الغواصة-النووية-نوفوسيبيرسك-قبالة-سواحل-فرنسا-1069050773.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

طوربيد حراري روسي بقدرات خارقة

10:37 GMT 01.05.2024
© Sputnikغواصة روسية صغيرة
غواصة روسية صغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
تمتلك روسيا أضخم أسطول غواصات عسكرية في العالم، وفي ذات الوقت تطور أنواعا مختلفة من الطوربيدات الخارقة، التي يمكنها الفتك بالوحدات البحرية للعدو.
وتتنوع الطوربيدات الروسية في أحجامها بداية من طوربيد "يوم القيامة"، الذي يمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية ووصولا إلى الطوربيدات الصغيرة الحجم ومنها الطوربيد الحراري المصمم للعمل في ظروف التشويش الشديدة التي تستهدف أجهزة التوجيه تحت الماء.
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ويمتلك الطوربيد الحراري الروسي "إم تي تي" نظام توجيه رقمي يمكنه تتبع عدة أهداف في وقت واحد، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أشار إلى أنه مصمم للعمل بكفاءة حتى عندما يتعرض لظروف تشويش شديدة.

المواصفات الفنية

قطر الطوربيد: 324 ملم (32.4 سم).
الطول: 320 سم.
الوزن: 390 كغ.
وزن الشحنة التفجيرية: 60 كغ.
السرعة: من 30 - 50 عقدة (من 55 - 92 كلم/ ساعة).
عمق الاشتباك مع الهدف: من 15 مترا إلى 600 متر.
عمق المياه التي يمكنه العمل بها: لا تقل عن 40 مترا.
العمر الافتراضي للنسخة التدريبية: 3 سنوات.
العمر الافتراضي للنسخة القتالية: 10 سنوات.
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ويستطيع الطوربيد "إم تي تي" الاستحواذ على أي غواصة معادية أثناء إبحارها بسرعة تتراوح بين 3 إلى 35 عقدة أو ما يكافئ (5.5 إلى 55 كلم/ ساعة).
ويمكن إطلاق الطوربيد "إم تي تي" من على حاويات خاصة بالنقل والإطلاق من السفن الحربية، أو من أنابيب الإطلاق في الغواصات.
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ويعمل الطوربيد الروسي بمحرك قوي من مرحلة واحدة يمنحه السرعة الكافية لتدمير الغواصات النووية السريعة، إضافة إلى مزايا أخرى خاصة بالتوجيه وآلية تفجير الغواصة المستهدفة.
ويضاف إلى المزايا السابقة، فإن روسيا صممت هذا الطوربيد بطريقة تسمح بتطويره باستمرار لأن مكوناته الداخلية قابلة للاستبدال.
© Sputnik"تي إي - 2"... طوربيد روسي خارق متعدد الأغراض
تي إي - 2... طوربيد روسي خارق متعدد الأغراض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
"تي إي - 2"... طوربيد روسي خارق متعدد الأغراض
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