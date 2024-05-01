https://sputnikarabic.ae/20240501/طوربيد-حراري-روسي-بقدرات-خارقة-1088425418.html

طوربيد حراري روسي بقدرات خارقة

طوربيد حراري روسي بقدرات خارقة

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا أضخم أسطول غواصات عسكرية في العالم، وفي ذات الوقت تطور أنواعا مختلفة من الطوربيدات الخارقة، التي يمكنها الفتك بالوحدات البحرية للعدو. 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T10:37+0000

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وتتنوع الطوربيدات الروسية في أحجامها بداية من طوربيد "يوم القيامة"، الذي يمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية ووصولا إلى الطوربيدات الصغيرة الحجم ومنها الطوربيد الحراري المصمم للعمل في ظروف التشويش الشديدة التي تستهدف أجهزة التوجيه تحت الماء.ويمتلك الطوربيد الحراري الروسي "إم تي تي" نظام توجيه رقمي يمكنه تتبع عدة أهداف في وقت واحد، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أشار إلى أنه مصمم للعمل بكفاءة حتى عندما يتعرض لظروف تشويش شديدة.المواصفات الفنيةويستطيع الطوربيد "إم تي تي" الاستحواذ على أي غواصة معادية أثناء إبحارها بسرعة تتراوح بين 3 إلى 35 عقدة أو ما يكافئ (5.5 إلى 55 كلم/ ساعة).ويمكن إطلاق الطوربيد "إم تي تي" من على حاويات خاصة بالنقل والإطلاق من السفن الحربية، أو من أنابيب الإطلاق في الغواصات.ويعمل الطوربيد الروسي بمحرك قوي من مرحلة واحدة يمنحه السرعة الكافية لتدمير الغواصات النووية السريعة، إضافة إلى مزايا أخرى خاصة بالتوجيه وآلية تفجير الغواصة المستهدفة.ويضاف إلى المزايا السابقة، فإن روسيا صممت هذا الطوربيد بطريقة تسمح بتطويره باستمرار لأن مكوناته الداخلية قابلة للاستبدال.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن