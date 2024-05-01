https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-إسرائيلي-تم-الانتهاء-من-بناء-الرصيف-البحري-في-غزة-والشحنة-الأولى-تصل-قريبا-1088420230.html

مصدر إسرائيلي: تم الانتهاء من بناء الرصيف البحري في غزة والشحنة الأولى تصل قريبا

مصدر إسرائيلي: تم الانتهاء من بناء الرصيف البحري في غزة والشحنة الأولى تصل قريبا

سبوتنيك عربي

أكد مصدر أمني إسرائيلي انتهاء بناء الميناء البحري في قطاع غزة. 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T06:20+0000

2024-05-01T06:20+0000

2024-05-01T06:20+0000

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وقال المصدر، لقناة "i24NEWS"، إنه "تم بناء الممر لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية بواسطة المنظمات إلى غزة "، متوقعا أن تصل الشحنة الأولى من المساعدات بالفعل يوم السبت المقبل.وأفاد الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، بأن الولايات المتحدة تواصل بناء ميناء عائم مؤقت على شواطئ قطاع غزة، تقدر مساحته بأكثر من 270 دونما، وأشار إلى احتمال أن يكون جاهزا للعمل "بكامل طاقته" بحلول مايو / أيار من العام المقبل.وقال الجيش في بيان على منصة "إكس" إن الولايات المتحدة تبني رصيفا عائما مؤقتا يتم من خلاله تسليم المساعدات الإنسانية، وسيتم ربطه بشواطئ قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تواصل أعمال تجهيز النطاق الشامل التي تقوم بها جيش الدفاع ووزارة الدفاع لاستقبال الرصيف البحري للمساعدات الإنسانية في غزة".يوم الجمعة، رست سفينة حربية أمريكية قبالة ساحل غزة، التي من المتوقع أن تشارك في بناء رصيف عائم، وأعلنت واشنطن عن خطة لبنائه لتقديم المساعدات الإنسانية في ضوء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل مارس/ آذار أنه سيتم بناء ميناء لمواجهة التأخيرات والعقبات التي تفرضها إسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية برا إلى قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية بسبب الحرب والحصار.لكن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أكدت مرارا أن هذا النوع من المبادرات لا يمكن أن يعوض إدخال المساعدات الإنسانية من طريق البر.من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وسائل الإعلام: "نحن ملتزمون تماما بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسنعمل على هذه المبادرة مع شركائنا في الأسابيع المقبلة، على أمل أن يعمل (الرصيف) بكامل طاقته بحلول أوائل مايو/أيار".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت أن الجيش الأمريكي بدأ في بناء رصيف بحري قبالة غزة يهدف إلى تسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عندما يبدأ تشغيله في مايو.وصرح مسؤول عسكري أمريكي كبير بأن المساعدات ستصل أولا إلى قبرص حيث ستخضع للتفتيش، ثم سيتم إعدادها للتسليم.

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https://sputnikarabic.ae/20240401/خبير-لـسبوتنيك-ميناء-غزة-البحري-مشروع-إسرائيلي-بأياد-أمريكية-1087571722.html

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